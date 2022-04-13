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Ocon: "Cuma gecesi yaptığımız ayar değişiklikleri geride kalmama sebep oldu"

Esteban Ocon, Cumartesi günü geride kalmasının sebebi olarak Cuma gecesi yaptıkları bir ayar değişikliğini gösteriyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Ocon: "Cuma gecesi yaptığımız ayar değişiklikleri geride kalmama sebep oldu"
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Avustralya GP'sinde Cumartesi gününün en güçlü isimlerinden birisi sonuçlara yansımasa da Fernando Alonso oldu. Alonso hem ilk seansı, hem de ikinci seansı beşinci sırada bitirirken, bir yakıt basıncı sorunu nedeniyle motorunun durması ve bariyerlere çarpmasının öncesinde de üçüncü seansta güçlü bir tempo tutturmuştu.

Ocon ise ilk seansı 11, ikinci seansı 10, üçüncü seansı ise Alonso'nun tur atamaması ve Sainz'ın yaşadığı problemler sonrası sekizinci sırada tamamladı. Yarışta ise yedinci olarak puanını hanesine altı puan daha yazdırdı.

Motorsport.com'a performansı hakkında konuşan Ocon, "Hafta sonu ile ilgili karışık duygular içindeyim."

"Aracın ve takımın performansını düşünürsek çok daha iyisini yapabilirdik, yine de 7. sıra iyi bir sonuç, üç yarışın tamamından puan çıkarmayı başardık."

"Her şey sıralama turlarıyla ilgiliydi, muhtemelen sıralama turlarında elde edebileceğimiz bir ilk beş sıra, yarışta da ilk beş sıraya dönecekti. Bu konuda karışık hislerim var, ama bunun farkında olmak çok iyi, çünkü aracı geliştirirken bu hafta sonu aldığımız yanlış kararları bir daha almayabiliriz

"Sıralama turlarında ilk beşe girecek tempoya kesinlikle sahiptik. İkinci sektörde rekabetçiydik ve üçüncü sektör takım olarak en zayıf noktamızdı."

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Photo by: Alpine

"Cuma gecesinden itibaren araçta farklı ayarlar deneme kararı aldık. Açıkçası bu, araç gelişimini belli bir yöne daha fazla odaklayabilmek içindi fakat işe yaramadı."

"Yine de iyi bir hafta sonu olmamasına rağmen yedincilik ve altı puan gayet iyi bir sonuç." dedi.

Araçlar arasındaki farkları açıklayıp açıklayamayacağı sorulduğunda Ocon, "Hayır. Ön gruba pes edemeyecek kadar çok yakınız." dedi.

Yarışın bir aşamasında Ocon'dan arabasını soğutması istendi, ancak bu, güç ünitesiyle ilgili bir sorundan ziyade trafikte takılı kalmasının bir sonucuydu.

Ocon, "DRS bölgesinde 25-30 tur attık, bu biraz fazla."

"Bir noktada geri çekilmek zorunda kalmam normal ve her halükarda Alex [Albon] çok hızlıydı, bu yüzden atak yaparak daha fazla zaman kaybetmek gibi bir niyetim yoktu. Bence bu fazla sorun değil." dedi.

Ocon son olarak 2022'deki formuyla ilgili olarak şunları ekledi: "Çok cesaret verici. Üç yarışta üç kez ilk 7'de yer aldım, üç yarıştan sonra 20 puan çok sağlam bir sonuç Bundan mutluyum ama aynı zamanda daha fazlası için açım."

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