Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Alpine pilotu Esteban Ocon, pazar günkü Katar yarışında kendisini çok kötü hissetmesine rağmen yarıştan çekilmeyi hiç düşünmemiş.
Sıcağın etkili olduğu Katar'da, pek çok sürücü yarışın ardından bitkin haldeydi ve uzun süre kendine gelemedi.
Yarışın içinde kaskına kusan Esteban Ocon'un durumu da farklı değildi.
Buna rağmen yarışı ilk onda bitiren Ocon, yarıştan sonra şöyle konuştu: "Kendimi daha iyi hissettiğimi söylemeliyim ama evet şimdiye kadar verdiğim en zor puan savaşıydı."
"Kendimi hasta hissediyordum, 15-16. turda kokpitin içinde iki tur boyunca kustum ve sonra 'Kahretsin, bu uzun bir yarış olacak' dedim."
"Sakinleşmeye çalıştım, sporda zihinsel tarafın vücudunuzun en güçlü kısmı olduğunu hatırlamaya çalıştım ve bunu kontrol altına alıp yarışı bitirmeyi başardım."
"Fakat yarışın bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Normalde Singapur'da bile iki yarış mesafesi geçebilirim. Fiziksel olarak kas ve kardiyo açısından her zaman iyiyim. Bu yarışta kokpitin içi 80 derece gibiydi."
Esteban Ocon, Alpine A523
Fotoğraf: Alpine
"Isıyı arkada tutmak yerine sürücünün kullandığı kokpitin içine dağıtmak, bence olabilecek en iyi şey değil."
"Sanırım bugün kendimizi bu kadar kötü hissetmemizin nedeni de buydu. Yarışı bitirdiğimiz için mutluyum, zor bir yarıştı."
"Elde ettiğimiz sonucu hak ettik çünkü yapabileceğimiz en işi yaptık."
Ocon, vizörünü açmak istediğini fakat bunu yapınca her şeyin daha da kötü bir hal aldığını söyledi.
"O kadar sıcaktı ki düzlükte vizörü açmak istedim çünkü hiç hava gelmiyordu. Elimle kaskın içine hava yönlendirmeye çalıştım."
"Ne kadar çok nefes alırsam, kaskın içine o kadar çok sıcak geliyordu. Dürüst olmak gerekirse, cehennem gibiydi."
"Neyse ki gelecek yıl Aralık ayında geleceğiz. Bu yüzden iyi olacak."
Yarıştan çekilmeyi hiç düşünüp düşünmediği sorusuna Ocon, "Yarışı bırakmak bir seçenek değil, bunu asla yapmam. Yarıştan çekilmem için beni öldürmeniz gerekiyor!" cevabını verdi.
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