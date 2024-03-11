Ocon: "Çok gelişmemiz gerekiyor"
Alpine pilotu Esteban Ocon, takımın performans olarak büyük adımlara ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Esteban Ocon, Alpine A524
Andy Hone / Motorsport Images
Alpine, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan GP'de de puan almayı başaramadı ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadı.
Esteban Ocon, nispeten iyi bir iş çıkardığı yarışın ardından "büyük adımlara" ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
Fransız pilot şöyle dedi: "Yarışta bir ara 10. sıraya kadar yükseldik çünkü Kevin ceza almıştı. Yani kendi yolumuza gittik ve elimizden geleni yaptık. Fakat bu yeterli olmadı."
"Temelde aracın yapabileceğinden daha fazlasını yapıyorduk ve sonlara doğru geriye düşmekten kurtulamadık."
"Dolayısıyla önümüzdeki yarışlar için neleri geliştirmemiz gerektiği çok açık. Diğerleriyle mücadele etmek Bahreyn'den daha kolaydı. Şimdi çabalamaya ve elimizden geleni yapmaya devma edeceiz."
"Salı ya da Çarşamba günü fabrikada olacağım, bu yüzden çocuklarla birlikte çözümler bulmak için zorlamaya devam edeceğiz."
Diğerleriyle mücadelenin en azından cesaret verici olup olmadığı sorusuna Ocon, "Gerçek bir mücadele değildi."
"Mücadele edebildiğimizi söylemek oldukça büyük bir ifade. Bir şekilde onların önüne geçmeyi başardık ama normal bir pistte ya da normal koşullarda bunu yapmak pek de mümkün olmazdı."
"Bahreyn'e kıyasla geliştirdiğimiz pek çok olsa da hâlâ yapılması gereken çok fazla iş var." cevabını verdi.
Esteban Ocon, Alpine
Fotoğraf: Shameem Fahath
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"
Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?
Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"
Kirli hava sorunu, zemin etkili F1 araçlarında devam ediyor mu?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar