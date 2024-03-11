Ocon: "Çok gelişmemiz gerekiyor"

Alpine, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan GP'de de puan almayı başaramadı ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadı.

Esteban Ocon, nispeten iyi bir iş çıkardığı yarışın ardından "büyük adımlara" ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Fransız pilot şöyle dedi: "Yarışta bir ara 10. sıraya kadar yükseldik çünkü Kevin ceza almıştı. Yani kendi yolumuza gittik ve elimizden geleni yaptık. Fakat bu yeterli olmadı."

"Temelde aracın yapabileceğinden daha fazlasını yapıyorduk ve sonlara doğru geriye düşmekten kurtulamadık."

"Dolayısıyla önümüzdeki yarışlar için neleri geliştirmemiz gerektiği çok açık. Diğerleriyle mücadele etmek Bahreyn'den daha kolaydı. Şimdi çabalamaya ve elimizden geleni yapmaya devma edeceiz."

"Salı ya da Çarşamba günü fabrikada olacağım, bu yüzden çocuklarla birlikte çözümler bulmak için zorlamaya devam edeceğiz."

Diğerleriyle mücadelenin en azından cesaret verici olup olmadığı sorusuna Ocon, "Gerçek bir mücadele değildi."

"Mücadele edebildiğimizi söylemek oldukça büyük bir ifade. Bir şekilde onların önüne geçmeyi başardık ama normal bir pistte ya da normal koşullarda bunu yapmak pek de mümkün olmazdı."

"Bahreyn'e kıyasla geliştirdiğimiz pek çok olsa da hâlâ yapılması gereken çok fazla iş var." cevabını verdi.