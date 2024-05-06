Ocon: "Çok fazla kutlama yapmak istemiyoruz fakat ilk puanımızı almak güzel"

Esteban Ocon harika bir performans sergilediği Miami'de, 10. olmayı başardı ve Alpine'e bu yılki ilk puanını getirdi.

Yarışın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Ne yarıştı ama! En iyisini yapabilmek için %110'umu vermek zorundaydım. Her turda yapabildiğim kadar sert zorladım."

"Sonunda sadece bir puan aldığımız için yüzde 100 memnun olamayız ve çok fazla kutlama yapmak da istemiyoruz."

"Sadece ilk ona girdik fakat birkaç yarış önce Bahreyn'de 19. ve 20. olduğumuzu düşünürsek, bence bu yarıştan olumlu sonuçlar çıkarabiliriz."

"Şu anda attığımız bu küçük adımlar iyi hissettiriyor çünkü takım motivasyonunu korumayı başarıyoruz."

"Bir yandan da hızımızla ilgili neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum çünkü en sorunsuz hafta sonu olmadığını söyleyebilirim."

"Son iki yarıştır puanlara yaklaşıyoruz, Şangay'da 11 ve bugün 10. olduk, puan aldık. Bu hafta sonundan biraz ödülle ayrılmak kesinlikle iyi hissettiriyor."

Yine de Ocon yarış hızlarının çok iyi olmadığını söylüyor.

"Bence sıralama turlarında yarışta sahip olduğumuzdan daha iyiyiz. Bence bugün 10 tur daha atsaydık muhtemelen Nico çok yakın olacak ve bizimle savaşacaktı."

"Yarışta savaşmak zorunda kaldım. Yapmam gereken çok fazla hareket vardı ve düzlüklerde zorlanıyor olmamız da pek yardımcı olmadı. Fakat yine de bazı ödüller elde ettik."

Alonso ile olan savaşı sorulduğunda Ocon, "Bu sezon ilk kez savaşa dahil olduk."

"Fernando Alonso ile mücadele etmeyi hep sevmişimdir. Onunla ne kadar ileri gidebileceğimizi, yan yana ne kadar sert savaşabileceğimizi biliyorum."

"Beni oldukça hızlı şekilde geçmeyi başardı çünkü bataryam bitmişti!"

"Fernando'nun hakkını da vermek istiyorum, harika bir mücadele yaşadık ve umarım gelecekte daha sık savaşabiliriz." dedi.