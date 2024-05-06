Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Ocon: "Çok fazla kutlama yapmak istemiyoruz fakat ilk puanımızı almak güzel"

Esteban Ocon, Alpine'in Miami GP'de bu yılki ilk puanını almasından memnun.

Ezel Tan
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon harika bir performans sergilediği Miami'de, 10. olmayı başardı ve Alpine'e bu yılki ilk puanını getirdi.

Yarışın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Ne yarıştı ama! En iyisini yapabilmek için %110'umu vermek zorundaydım. Her turda yapabildiğim kadar sert zorladım."

"Sonunda sadece bir puan aldığımız için yüzde 100 memnun olamayız ve çok fazla kutlama yapmak da istemiyoruz."

"Sadece ilk ona girdik fakat birkaç yarış önce Bahreyn'de 19. ve 20. olduğumuzu düşünürsek, bence bu yarıştan olumlu sonuçlar çıkarabiliriz."

"Şu anda attığımız bu küçük adımlar iyi hissettiriyor çünkü takım motivasyonunu korumayı başarıyoruz."

"Bir yandan da hızımızla ilgili neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum çünkü en sorunsuz hafta sonu olmadığını söyleyebilirim."

"Son iki yarıştır puanlara yaklaşıyoruz, Şangay'da 11 ve bugün 10. olduk, puan aldık. Bu hafta sonundan biraz ödülle ayrılmak kesinlikle iyi hissettiriyor."

Yine de Ocon yarış hızlarının çok iyi olmadığını söylüyor.

"Bence sıralama turlarında yarışta sahip olduğumuzdan daha iyiyiz. Bence bugün 10 tur daha atsaydık muhtemelen Nico  çok yakın olacak ve bizimle savaşacaktı."

"Yarışta savaşmak zorunda kaldım. Yapmam gereken çok fazla hareket vardı ve düzlüklerde zorlanıyor olmamız da pek yardımcı olmadı. Fakat yine de bazı ödüller elde ettik."

Alonso ile olan savaşı sorulduğunda Ocon, "Bu sezon ilk kez savaşa dahil olduk."

"Fernando Alonso ile mücadele etmeyi hep sevmişimdir. Onunla ne kadar ileri gidebileceğimizi, yan yana ne kadar sert savaşabileceğimizi biliyorum."

"Beni oldukça hızlı şekilde geçmeyi başardı çünkü bataryam bitmişti!"

"Fernando'nun hakkını da vermek istiyorum, harika bir mücadele yaşadık ve umarım gelecekte daha sık savaşabiliriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524, Alex Albon, Williams FW46, Logan Sargeant, Williams FW46

Esteban Ocon, Alpine A524, Alex Albon, Williams FW46, Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sainz, Piastri temasından dolayı ceza aldı, beşinci sıraya geriledi
Sonraki haber Verstappen'in tabanında hasar var mıydı yoksa yok muydu?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Formula 1
Miami GP
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Formula 1
Miami GP
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"
Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Formula 1
Miami GP
Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Son Haberler

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

F1 Formula 1
Miami GP
Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

F1 Formula 1
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

F1 Formula 1
Miami GP
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye