Ocon: "Bundan daha fazlasını yapamazdık"

Alpine, bu hafta sonu için sahip olduğu güncellemelerle beraber, McLaren, Ferrari ve AlphaTauri'nin bulunduğu gruba daha yakın olmayı hedefliyordu.

Ancak sıralama turlarında, yine bu üç takımla Alpine arasında ortalama 0.2 saniyelik bir fark olduğu görülebiliyordu.

Ocon, dün sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı, ancak son zaman turu, dördüncü Charles Leclerc'ten 0.4, yedinci Lando Norris'ten ise 0.3 saniye daha yavaştı. Ayrıca Lance Stroll'ün tur zamanı silinmeseydi, kendisinin 0.1 saniye önünde dokuzuncu olacaktı.

Seansın ardından konuşan Ocon, daha fazlasını yapmalarının neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Ocon, "Oldukça mutluyum. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz temiz bir seans geçirdik. Bahreyn'e baktığımızda, kırmızı bayraklar nedeniyle çok daha zor geçmişti. Bu yüzden şimdi seansın gidişatından ve çocukların trafiği ve işleri yönetme şeklinden oldukça memnunum."

"Sanırım bugün araçtan maksimumu çıkardık ve bence dokuzunculuk yapabileceğimiz en iyi şeydi. Önümüzdeki takımlar bizden daha hızlıydı ve ulaşılamazlardı."

"Doğrusu, bu hafta sonu getirdiğimiz güncellemelerin bize güven kattığını düşünüyorum. Araç her üç seansta da iyi hissettirdi ve doğruyu söylemek gerekirse pistte çok keyif aldım. Bu yüzden durum iyiydi." dedi.

Güncellemeler sonrası farklı hissedip hissetmediği sorusuna Ocon, "Küçük ilerlemeler kaydediyoruz. İki pist birbirinden çok farklı. Bahreyn'i ele alırsanız ve buraya bakarsanız, burada yol tutuş Bahreyn'e kıyasla çok daha yüksek ve bu yüzden araç çok daha iyi hissettiriyor. Ancak etrafımızdaki rakiplerimize baktığımızda, biraz daha ileri gittiğimizi görebiliyoruz. Yine de güncellemelerle ilgili anlamamız gereken bazı şeyler var ve bunları mümkün olduğunca iyi şekilde düzeltmeye çalışacağız. Genel anlamda onlara sahip olmanın olumlu olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ocon, öndeki takımların kendilerinden çok daha hızlı olduğunu da kabul ediyor.

"Öndeki çocuklar şu anda bizden çok daha hızlılar var ve size bugün aracın potansiyelini tamamen ortaya çıkardığımızı söylüyorum. Bugüne baktığımda, bundan daha iyisini yapabileceğimizi düşünmüyorum. Elbette araçtan maksimumu çıkarmak iyi, fakat bu sezon biraz daha fazla gelişime ihtiyacımız var."

"Takımın güncelleme açısından ne yapacağını, ne zaman durup tamamen 2022 aracına odaklanacağını bilmiyorum. Bu yılın gelişimini bırakıp, gelecek yıl için çalıştığımızı söylemek zor. Şu anda odak noktam bu yıl ve takımı bu yıl daha fazla ilerleme kaydetmesi için zorlamaya çalışıyorum, çünkü ilk ona girebilmek için biraz daha fazlasına ihtiyacımız var. Fakat aynı zamanda herkesin oldukça erken bir noktada gelecek yıla odaklanacağını da unutmamalıyız."

Ocon, aynı zamanda Fernando Alonso'yu uzun süre sonra geride bırakan ilk takım arkadaşı da oldu.

Bunun hakkında konuşan Ocon, "Fernando ile takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Çünkü yanımda bir şampiyon ile çalışmanın harika bir fırsat olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi sürücülerinden biri ve pek çok kişi bana onun hakkında çeşitli şeyler söyledi. Şu ana kadar içeride gördüklerimden gerçekten keyif aldım."

"Araç hakkındaki yorumlarımız çok benzer ve gerçekten işe yarıyor. Şimdiye kadar bana çok iyi davrandı ve onunla çalışmak çok güzel. Tüm yılın yakın geçeceğini düşünüyorum. Bahreyn'de gördüğünüz üzere çok fazla tempoya sahip. Doğrusu bugün tam olarak ne oldu bilmiyorum. Fakat bütün hafta sonu harikaydı ve eminim yarışta harika olacak."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images