Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"

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Esteban Ocon, yedinci sıradan başladığı yarışta kısa süre içerisinde iki Haas pilotunu birden geride bıraktı ve son bölümde strateji sayesinde Fernando Alonso'yu da geçti.

Charles Leclerc'i arkasında tutamasa da damalı bayrağı altıncı sırada gören Fransız sürücü, bu yıl aldığı güçlü sonuçlara bir yeni sini daha eklemiş oldu.

Yarışın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Yarışta sıralama turlarına göre bir adım ileri gitmeyi başardık. Bugün daha fazlasını elde etmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum."

"Elimizden gelen her şeyi yaptık ve iki araçla da puan aldık. Sanırım kendimizi geri kalanların en iyisi olarak adlandırabiliriz. En hızlı dördüncü araca sahibiz ve finiş pozisyonumuz da buna karşılık geliyor."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son bölümde Valtteri Bottas'a geçilmemesi için takım arkadaşı Fernando Alonso'ya DRS verdiğini söyleyen Ocon, "Bitiş çizgisine yaklaşırken Valtteri Bottas bize baskı yapmaya başladı ve onun önünde kalmak için birlikte çalışmak durumunda kaldık. Aslında başarılı da olduk ve bence bundan gurur duyabiliriz."

"Ayrıca ilk bölümde Charles Leclerc'i geride tutacak hıza sahip olduğum için de mutluyum. Maalesef bitiş çizgisine yaklaştıkça, aylı lastiklerle onun önünde kalmam mümkün değildi."

"Görüldüğü üzere yapacak çok işimiz var fakat araç gelişiyor, mücadelenin içerisindeyiz ve doğru yönde gidiyoruz." dedi.

Ocon, takımın aldıkları puandan memnun olabileceğini de ekliyor.

"Bugün sekiz puan almayı başardım ve bundan ötürü mutluyum. Takım gerçekten harika bir strateji uyguladı ve araç harikaydı. Genel olarak her şeyi mümkün olan en iyi şekilde yönettik."

"Kanada'dan takım için iyi puanlarla ayrılıyoruz ve takımlar şampiyonasında büyük bir adım atmış durumdayız."

"Yine de hafta sonunun gidişatı hakkında konuşulacak ve öğrenilecek çok şey var."

"Şimdi sadece bu ivmeyi korumalı ve sonraki yarışta iyi performans sergilemeye devam etmeliyiz."