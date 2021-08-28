Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek Sonraki / Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ocon bu yılki son egzozuna geçti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon da dahil olmak üzere üç isim, Belçika GP sıralama turları öncesinde egzoz değişti.

Ocon bu yılki son egzozuna geçti

Alpine bu yıl dayanıklılık problemleri nedeniyle sık sık egzoz değiştirmek zorunda kaldı ve Esteban Ocon ilk 11 yarışta yedi egzoz değiştirdi.

Kurallar gereği sürücüler yıl boyunca sadece sekiz egzoz değiştiriyorlar ve sonrasında grid cezası alıyorlar.

Alpine sorunları çözdüğünden emin görünüyordu ancak Ocon, cuma günkü antrenmanlardan sonra bu yılki sekizinci ve son egzozuna geçti.

Bu, Ocon'un bir sonraki değişiklikte grid cezası alacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi de bu yılki beşinci egzozlarına geçtiler.

Cumartesi günü öncesinde güç ünitelerinde başka herhangi bir değişiklik olmadı.

paylaşım
yorumlar
Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

Önceki haber

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

Sonraki haber

Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları

Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

2 s
2
Formula 1

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

2 s
3
Formula 1

Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"

4 s
4
Formula 1

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?

1 s
5
Formula 1

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi

4 s
Son Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları
F1

Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları

24dk
Ocon bu yılki son egzozuna geçti
F1

Ocon bu yılki son egzozuna geçti

27dk
Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek
F1

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

1 s
Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?
F1

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?

1 s
2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!
F1

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

2 s
Son Videolar
Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
4 s

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları Belçika GP
Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları

Moto3 Britanya: Fenati arka arkaya ikinci kez pole'de, Deniz 9. oldu Silverstone
Moto3

Moto3 Britanya: Fenati arka arkaya ikinci kez pole'de, Deniz 9. oldu

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek Türkiye GP
Formula 1

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!
Formula 1 Formula 1

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?
Formula 1 Formula 1

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek
Formula 1 Formula 1

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

Ocon bu yılki son egzozuna geçti
Formula 1 Formula 1

Ocon bu yılki son egzozuna geçti

Marko: "Henüz motoru açmadık"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Henüz motoru açmadık"

Son Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları

Ocon bu yılki son egzozuna geçti
Formula 1 Formula 1

Ocon bu yılki son egzozuna geçti

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek
Formula 1 Formula 1

Tarih değişikliği sonrası Türkiye GP biletleri iptal edilebilecek

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?
Formula 1 Formula 1

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.