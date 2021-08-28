Ocon bu yılki son egzozuna geçti

Alpine bu yıl dayanıklılık problemleri nedeniyle sık sık egzoz değiştirmek zorunda kaldı ve Esteban Ocon ilk 11 yarışta yedi egzoz değiştirdi.

Kurallar gereği sürücüler yıl boyunca sadece sekiz egzoz değiştiriyorlar ve sonrasında grid cezası alıyorlar.

Alpine sorunları çözdüğünden emin görünüyordu ancak Ocon, cuma günkü antrenmanlardan sonra bu yılki sekizinci ve son egzozuna geçti.

Bu, Ocon'un bir sonraki değişiklikte grid cezası alacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi de bu yılki beşinci egzozlarına geçtiler.

Cumartesi günü öncesinde güç ünitelerinde başka herhangi bir değişiklik olmadı.