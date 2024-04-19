Ocon: "Bu yıl ilk kez araçtan maksimumu alamadık"
Esteban Ocon, güncellenmiş A524'ten henüz maksimumu alamadığını söylüyor ve hafta sonunun kalanı için "ayar değiştireceğini" belirtiyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alpine pilotu Esteban Ocon, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında iyi bir performans sergilemekte zorlandı.
Fransız pilot, güncellenmiş bir taban da dahil olmak üzere yeni parçaları test ediyordu fakat eski araçla yarışan Pierre Gasly'nin ardında kaldı.
Seans sonrası konuşan Ocon, araçtan en iyisini alamadığına dikkat çekti.
Ocon şöyle dedi: "Bugün araçtan en iyisini alamadığımızı düşünüyorum."
"Ne yazık ki bu yıl ilk kez böyle bir şey oldu. Bence daha fazlasını yapabilirdik fakat her şeyi bir araya getiremedik."
"Daha fazla performans bulabilirdik. Bu yüzden kapalı parkın açılması ve daha fazla değişiklik yapabiliyor olmak harika."
"Yarın sabah erken saatlerde bu şekilde yarışmayı deneyeceğiz ve ondan sonra araçta farklı bir ayar yapıp, neler elde edebileceğimize bakacağız.
Neyi değiştireceklerini bilip bilmediği sorusuna Ocon, "Evet, pek çok şeyi değiştireceğiz."
"Sanırım deneyene kadar, tüm bunların yapılacak doğru şey olup olmadığını tam olarak anlayamayacağız." cevabını verdi.
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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