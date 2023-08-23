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Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık"

Alpine pilotu Esteban Ocon, sezonun ilk yarısının kendileri için çok iyi geçmediğini kabulleniyor.

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Esteban Ocon, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60

Alpine'in bu yıl şimdiye kadarki en iyi sonucu Monako'daki üçüncülüğüydü fakat genel olarak beklentilerin altında kaldıkları söylenebilir.

Takım olarak sezon boyunca çeşitli hatalar yapan ve beklenen ilerlemeyi kaydedemeyen Fransız üretici, şampiyonada altıncı sıraya kadar geriledi.

Hollanda GP öncesi ilk yarıyı yorumlayan Esteban Ocon şöyle dedi: "Size karşı dürüst olacağım; yılın başında kendimiz için belirlediğimiz sonuçlara ve hedeflere ulaşamadık."

"Elbette Monako'daki podyum ve Pierre'in Spa sprint yarışında elde ettiği üçüncülük gibi bazı harika performanslar sergiledik ancak gerçekten zor zamanlardan geçmek zorunda kaldık."

"Fakat sezon henüz bitmedi. Takım olarak her hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmemiz ve her fırsattan en iyi şekilde yararlanmamız gerektiğini biliyoruz."

"Daha da güçlü bir performans sergilemek ve sürekli olarak yüksek sonuçlar elde etmek istiyoruz."

"Rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatmak için sabırlı olmamız ve aracı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam etmeli ve daha iyi sonuçlar almalıyız."

Pierre Gasly de takım için kolay bir ilk yarı olmadığını fakat ikinci yarıya hazır olduğunu söyledi.

"Direksiyona dönmeye hazırım."

"Spa'daki sprint yarışında üçüncü olmak güzeldi. Bu sonuç takıma enerji veriyor, ki bu tür başarıları sık sık tekrarlamak istiyoruz."

"Ancak Pazar günkü yarış hayal kırıklığı yarattı; Bizim lehimize giden hiçbir şey yoktu ve pek çok fırsatı kaçırdık."

"Spa'daki hafta sonu tüm sezonun bir yansımasıydı: işler zaman zaman iyi gitse de bazı hayal kırıklıkları oldu ve hızımızı yarış sonucuna yansıtamadık."

"Ancak kendimiz için üzülmemeliyiz. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Bunu yaparsak iyi sonuçlar alacağımıza eminim."

"Takımla ilk sezonumda sürücüler ve takımlar şampiyonasında daha temsili bir pozisyon almak için on yarışımız var."

Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

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