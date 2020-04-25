Ocon: "Bu yıl hedefim podyuma çıkmak"

Esteban Ocon, Formula 1'deki herkes gibi yarış yapmayı özlüyor ancak bunu düşünerek vakit kaybetmek yerien aktif şekilde antrenman yapıyor.

La Gazzetta dello Sport'un özel röportajında Ocon, "Antrenmanlarıma devam ediyorum ve sonunda Hulk Hogan'a benzeyecek miyim bilmiyorum! Ama gerçekten çok antrenman yapıyorum, çünkü geçen sene çok fazla seyahat etmek zorunda kaldım. Yarışlarda mücadele etmedim ve simülatör üzerinde çalıştım, bu yüzden daha fazla antrenman yapmam gerekiyor."

"Benim için beklemek daha da uzun geliyor, çünkü 2018'den beri yarışmıyorum ve zaten her şey bana karşı işliyor gibi görünüyor."

"En azından şimdi bir sözleşmem var ama bu şekilde beklemek herkes için garip bir durum... Böyle anlarda bile olumlu şeylere bakmalıyız ve şu anda hepimiz evdeyiz, hepimiz sağlıklıyız. Sağlık en önemli şey."

"Sanal yarışlara da bakıyorum. F1 2019'a katılıp katılmayacağımı bilmiyorum. Yeni bir simülatör setim var, şimdi monte edilmesi ve yapılandırılması gerekiyor. Bunu yaptığım zaman beni de bu seride görebilirsiniz, ama şimdilik Carlos Sainz ile katıldığım Gran Turismo gibi diğer serilerde yarışıyorum."

Ocon, 2020 sezonu başladığında hedefinin podyum olduğunu söyledi.

"2016'da takımla olan işbirliğim bittiği zaman üzülmüştüm, ancak 2019'da görüştük ve bir sözleşme imzaladık."

"Şimdi çabucak piste geri dönmek istiyorum. Yeni takım arkadaşım Daniel Ricciardo ile rekabetin nasıl olacağını göreceğiz. Özellikle mevcut durumda, daha az yarış olacağı ve puanların değerinin daha da artacağı göz önüne alındığında kesinlikle iyi sonuçlar almalıyız."

"İlginç bir savaş olacağa benziyor. Bu kadar güçlü bir takım arkadaşım olması harika, bu da takımın potansiyelinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor."

"Savaşçı bir ruhum var ve Daniel'in önüne geçebileceğimi kanıtlamak istiyorum. Bu yıl hedefim podyuma çıkmak. Daniel de bunun için çaba gösterecek ve takım da aynı şeyi istiyor. ”

Ocon, Mercedes ile çalışırken edindiği bilgi ve tecrübenin kendisine yardımcı olmasını umuyor.

“Bu takımla çalışarak çok şey öğrendim, inanılmaz derecede güçlü bir organizasyona sahipler. Artık daha deneyimli bir pilot olduğumu hissediyorum ve Renault ile bir şeyleri paylaşabiliyorum. Menajerim Toto Wolff olsa bile ben bu takımın sürücüsüyüm."

"Mercedes'te çalışırken Lewis'ten, telemetri çalışmalarının verebileceğinden daha fazlasını öğrendim. Çok yoğun bir yaşam tarzına sahip, ancak her şeyi pist üstünde bir araya getirebiliyor. Çünkü her zaman sınırlarda çalışıyor."

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