Ocon: "Bu yıl dördüncü en iyi takım olabiliriz"
Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransız ekibin bu yılı ilk dört içerisinde tamamlayabileceğine inanıyor.
Alpine sezona istediği gibi başlayamasa da son yarışlarda iyi bir ilerleme kaydetti ve düzenli olarak puan mücadelesi veriyor.
Geride kalan 11 yarışın 10'undan puanla ayrılan Fransız üretici, son yedi yarışın tamamından puan alabilen üç takımdan birisi.
Speedweek'e konuşan Esteban Ocon, sezonları hakkında şöyle dedi: "Bu yıl takım olarak kaydettiklerimiz ilerlemeden memnunuz."
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Xavi Bonilla / DPPI
"Takım, kış testlerindeki performansından pek memnun değildi ama o zamandan beri adım adım ilerliyoruz ve şimdi her yarışta ilk on içerisinde yer alıyoruz."
"Fakat zirve ile aramızda hâlâ çok fazla zaman var. Her şeyden önce istikrar yakalamamız gerekiyor."
"Takımın bütçe sorunu nedeniyle güncelleme getirmeyi bırakıp bırakmayacağını bilmiyorum. Elbette bunu ben de düşünüyorum çünkü pek çok takım bu konuyu gündeme getiriyor fakat takım yönetimine güveniyorum ve en iyisini yapacağımıza eminim."
"Dördüncü en iyi takım olabileceğimize inancımız tam. Bunun için çalışıyoruz."
Fernando Alonso hakkındaki soruya Ocon, "Neredeyse aynı seviyedeyiz ve birbirimizi daha iyisi için zorluyoruz. Sağlıklı şekilde rekabet etmek güzel ama aynı zamanda Alpine'in gelişimine yardım eden güçlü bir takım ruhumuz da var." dedi.
Son olarak Fransa GP ile alakalı Ocon, "Elbette benim için özel bir yarış olacak. Kariyerimde ilk kez tribünlerinden birine, kendi ismimin verildiği bir pistte yarışacağım. Pek çok arkadaşım yarışa gelecek ki bu harika. Önümüzde yoğun bir hafta var fakat bu, işin bir parçası." dedi.
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