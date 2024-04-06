Ocon: "Bu sonucu beklemiyordum"

Ocon, sıralama turlarının ilk bölümünde iyi bir iş çıkararak Q2'ye kalmayı başardı ve önceki yarışlara kıyasla daha mutlu görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Bunun küçük bir mutluluk olduğunu söyleyebilirim."

"Seans öncesine baktığımda Q2'ye çıkmamız imkansız gibi görünüyordu. Bu yüzden mutluluk diyorum çünkü bu biraz beklenmedik bir şeydi. Q1 gerçekten iyi görünüyordu. İlerlemeye devam edebileceğimi ve daha hızlı olabileceğimi düşünmüştüm. Fakat ne yazık ki hepsi bu kadardı."

"Gelişmemiz için yeterli değildi ve Q3'ten çok uzak kaldık. Bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz. Umarım yarın bir şeyler olur da puanlara ulaşabiliriz."

Aracın zayıflıklarıyla ilgili Ocon, "Her yerde biraz zorlanıyoruz. Şu anda zorlandığımız pek çok yer var. Süper zayıf veya süper iyi bir alanımız olduğunu düşünmüyorum."

"Bence her yerde epey ortalama durumdayız."

"İşte bu noktada araştırmaya ve zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki seanstan seansa aracı geliştirmeye çalışıyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"3. antrenmanda araçtan gerçekten memnun değildim, pek çok şeyi değiştirdik ve hepsinin işe yaramış olması harika."

"Doğru yönde çalıştık. Bence her şeyi en iyi şekilde kullandık. Yani bu iyi bir şey. Son birkaç hafta sonunda yaptığımız çalışmalardan gurur duyuyorum."

Güncellemeyle ilgili Ocon, "Bunun yardımcı olduğunu düşünüyorum. Aracın dengesini de iyileştirdi ama daha fazlasına ihtiyacımız var.

"Takip ettiğimiz bir yön var. Açıkçası ben her zaman gördüğüme inanırım. Dolayısıyla bir şeyler ortaya koyana ve doğru yönde çalıştığını görene kadar beklemek istiyorum." dedi.

Ocon, bu sonucun kişisel anlamda da iyi olduğunu düşünüyor.

"Bu biraz kişisel tatmin ve takım olarak şu anda yaptığımız şeyler konusunda güven artışı sağlıyor."

"Yaptığımız iyi işlerin sonucunu görememek elbette biraz hayal kırıklığı yaratıyor çünkü hızlı bir aracımız yok. Fakat geri döndüğümde çocuklara söylediğim şey tam olarak buydu."

"Potansiyelimizi en iyi şekilde kullandığımızı hissediyorum ve bunu geçen yıl ya da yeni nesil araçlarla pek yapamıyorduk."

"Yani bu açıdan iyi hissettiriyor. Fakat başka şeyler de var. Bu kesinlikle acı-tatlı bir durum."