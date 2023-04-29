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Ocon: "Bu hafta sonundan pozitif şeyler çıkarmak zor"

Esteban Ocon, en geride tamamladığı Bakü sprint yarışının ardından "iyi şeyler görmekte zorlandığını" söyledi.

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Ocon: "Bu hafta sonundan pozitif şeyler çıkarmak zor"

Alpine Bakü'de bu yılki en kötü hafta sonunu geçiriyor ve Esteban Ocon, sprint yarışında farklı lastik kumarı oynamasına rağmen avantaj elde edemedi.

Yarışa açık şekilde en geride tamamlayan Ocon, yarıştan sonra şöyle konuştu: "Zor bir hafta sonu olduğu kesin."

"Ben her zaman olumlu düşünmeye çalışırım fakat şu anda çok az olumlu düşünebiliyorum."

"Bugünden çıkarabileceğimiz tek olumlu şey var, o da ayarda değişiklik yapmak zorunda kalmamızdı, bu kritik bir durumdu."

"Araç bugün daha iyiydi ama puan alamayacaktık. Bu kesindi. Yarış çok kısaydı."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden bugün bir kumar oynadık ve yumuşak lastikleri seçtik, ki bu doğru bir karar değildi çünkü lastiklerin temposu çok çabuk düştü."

"Tekrar pite girmek zorunda kaldık ama yarına hazır olmak için ihtiyacımız olan tüm verilere sahibiz."

"Bugünün olumlu yanı da bu."

"Bu sabah Pierre'in aracıyla karşılaştırabileceğimiz temiz verilere sahip olmak güzeldi. Böylece yarın daha güçlü ve zinde dönebiliriz."

Takım için çok zor bir hafta sonu olduğunun söylenmesi üzerine Ocon, "Evet, yani... Birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Takım olarak hepimiz aynı gemideyiz ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz."

"Bu işte hepimiz birlikteyiz. Suçlanacak tek bir kişi bile yok."

"Olmamız gereken yere gelene kadar zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

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