Ocon: "Bu hafta sonu ilk beşe girecek tempodaydık"

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Alpine yeni bir tabana sahip olduğu Avustralya Grand Prix'sinde bu yıl şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi ve Fernando Alonso, sıralama turlarında hem Ferrari hem de Red Bull pilotlarıyla benzer tempo yakaladı.

Fakat İspanyol pilot, hidrolik sorunuyla kaza yapınca, yarışa 10. başladı ve puan alamadı. Esteban Ocon ise Alonso ile aynı tempoya sahip olmadığı hafta sonunda, sekizinci başlayıp yedinci oldu.

Yarışın ardından konuşan Ocon, şöyle dedi: "Sanırım bu hafta sonuyla ilgili karmaşık duygular içerisindeyim."

"Sonunda yedinci olmak ve art arda üçüncü kez puan almak güzel bir şey fakat aracın genel olarak nasıl performans gösterdiğine bakarsak, muhtemelen bu hafta sonu yapabileceğimiz biraz daha fazla şey vardı."

"Her şey temelde dünkü sıralama turlarıyla alakalıydı çünkü dünkü sıralama turlarında ilk beşe girebilirdik ve bugünkü yarışta da yine ilk beşte olabilirdik."

"Yani bu hafta sonu bizim için karışık duygularla sona erdi. Elbette yarışı yedinci bitirmek, özellikle benim için zor bir hafta sonu olması nedeniyle iyi bir sonuçtu."

Mick Schumacher, Haas VF-22, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Dün en güçlü günümüzü geçiremedik ve bugünün gidişatı üzerinde kesinlikle büyük bir fark yarattı. Bu yüzden ortaya koyulacak daha fazla potansiyelimiz olduğu için, takımla yapacak çok işimiz var."

"Ancak üç yarışın üçünde de puan aldım ve sezonumun başlangıcından mutlu şekilde Avustralya'dan ayrılıyorum. Elbette daha fazlasını istiyorum ve bir sonraki yarış için çok heyecanlıyım."

Ocon, hafta sonu boyunca Alonso ile farklı ayarlar yaptıklarını da söylüyor.

"Cuma akşamından itibaren aracımızda farklı bir yöne gitme kararı aldık. Fakat planımız gerçekten işe yaradı. Yine de iyi bir hafta sonu olmamasına rağmen yedinci olup altı puan almak oldukça iyi."

Imola'ya yeni güncellemeler getirip getirmeyecekleri sorusuna Ocon, "Birkaç şey olmalı fakat oraya varıncaya kadar bekleyip görmeliyiz." dedi.

Ayrıca Ocon, en iyi takımlarla savaşabilmeleriyle ilgili de, "Bu, cesaret verici. Üç yarışta yedinci, altıncı ve yedinci olmak güzeldi. 20 puan topladık, ki bunun çok sağlam bir iş olduğunu düşünüyorum. Bundan memnunum ama daha fazlasını istiyorum." dedi.

Alonso'nun cumartesi günkü güçlü temposuyla ilgili de Ocon, "Sıralama turlarında takım olarak ilk beşe girecek bir araca sahiptik. İkinci sektörde rekabetçiydik ve üçüncü sektör en çok kaybettiğimiz yerdi. Yarışta da ilk beşte olmalıydık çünkü bu yarışta başladığınız yerde bitiriyorsunuz." açıklamasını yaptı.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images