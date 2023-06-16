Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"

Alpine pilotu Esteban Ocon son üç yarışta ilk ona girerken, Monako'da podyuma çıkmayı başardı ve güçlü bir form yakalamış oldu.

Kanada GP geçen yıl Alpine'in güçlü olduğu yarışlardan birisiydi ve Fransız pilota göre bu hafta sonu bu formu devam ettirmemeleri için hiçbir sebep yok.

Ocon, yeni parçaların da kendilerine yardım etmesini bekliyor.

Ocon şunları söyledi: "İyi performans serisini Kanada'da da sürdürmeyi bekliyoruz."

"Buna engel olabilecek herhangi bir sebep görmüyoruz, ki özellikle de aracımıza bazı güncellemelerin geleceği bir dönemde, böyle bir düşüncemiz hiç yok. Bu her zaman için iyi bir şeydir."

"Önceki iki yarışta oldukça iyi ilerleme kaydettik, özellikle sıralama turlarında çok iyiydik. Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken şeyler var, özellikle yarışlarda, çünkü pazar günleri her zaman en iyilerden olamıyoruz, fakat şu anda Alpine F1 için iyi bir dönem başladı."

"Takımdaki herkesin harika bir motivasyonu var ve her şeyin mükemmel şekilde geliştiği hafta sonlarında birçok rakibimizi geride bırakmayı başarıyoruz."

"Umuyorum ki, gelecekte böyle hafta sonları daha da artar. Örneğin, Monako'da durum tam olarak böyleydi."

"Az önce dediğim gibi henüz pazar günleri hedeflediğimiz seviyeden uzaktık ancak öndekilerle aramızda çok fark yok."

"Şu anda üzerinde çalışmamız gereken alanları biliyoruz. Ancak bunları söylemek, ilerleme kaydetmekten daha kolay."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images