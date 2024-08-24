Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Ocon: "Bu hafta sonu çok zorlu geçecek"

Esteban Ocon, Alpine’in cuma günü performansından memnun olmadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine pilotu Esteban Ocon, takımının bugünkü performansının büyük hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Cuma günün en başından beri zorluklarla geçtiğini belirten Ocon, hafta sonunun geri kalanının da çok zor geçebileceğini düşünüyor.

Esteban Ocon, takımın cuma günü performansı ile ilgili şunları söyledi: "Evet, performans açısından hayal kırıklığına uğradım."

"Bugün gerçekten çok zor bir gündü."

"Aracı istediğimiz gibi çalıştıramıyoruz. Cuma gününün başından beri geride kalmış gibiyiz ve herhangi bir çıkış yolunu bulabilmiş değiliz."

"Şu an itibariyle zor bir hafta sonu olacak gibi görünüyor. Umarım gece boyunca işleri tersine çevirebiliriz ama eğer başaramazsak uzun bir hafta sonu bizi bekliyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber McLaren Hollanda GP'si için getirdiği altı önemli güncellemeyi açıkladı
Sonraki haber Canlı sohbet: Hollanda GP Sıralama Turları

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Formula 1
Hollanda GP
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Alonso: "Rüzgarın etkisine dikkat etmeliyiz"

Alonso: "Rüzgarın etkisine dikkat etmeliyiz"

Formula 1
Hollanda GP
Alonso: "Rüzgarın etkisine dikkat etmeliyiz"
Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"

Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"

Formula 1
Hollanda GP
Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"
Esteban Ocon
Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon: "FIA 2026 aero düzenlemelerini kısıtlama konusunda geri adım atmamalı"

Ocon: "FIA 2026 aero düzenlemelerini kısıtlama konusunda geri adım atmamalı"

Formula 1
Ocon: "FIA 2026 aero düzenlemelerini kısıtlama konusunda geri adım atmamalı"
Ocon, Alpine'de göz ardı edilen ve Haas'ta ihtiyaç duyduğu "ortam" hakkında konuştu

Ocon, Alpine'de göz ardı edilen ve Haas'ta ihtiyaç duyduğu "ortam" hakkında konuştu

Formula 1
Hollanda GP
Ocon, Alpine'de göz ardı edilen ve Haas'ta ihtiyaç duyduğu "ortam" hakkında konuştu
Ocon: "Monako'da Gasly ile çarpıştıktan sonra doğru kişilerden destek aldım"

Ocon: "Monako'da Gasly ile çarpıştıktan sonra doğru kişilerden destek aldım"

Formula 1
Belçika GP
Ocon: "Monako'da Gasly ile çarpıştıktan sonra doğru kişilerden destek aldım"
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Gasly: "Oakes ile çalışmak için sabırsızlanıyorum"

Gasly: "Oakes ile çalışmak için sabırsızlanıyorum"

Formula 1
Hollanda GP
Gasly: "Oakes ile çalışmak için sabırsızlanıyorum"
Briatore, Alpine'deki görevinde F1 politikalarına dahil olacak mı?

Briatore, Alpine'deki görevinde F1 politikalarına dahil olacak mı?

Formula 1
Briatore, Alpine'deki görevinde F1 politikalarına dahil olacak mı?
Alpine, 2025 otomobilinin temelini oluşturacak "oldukça büyük" bir güncelleme getirmeyi planlıyor

Alpine, 2025 otomobilinin temelini oluşturacak "oldukça büyük" bir güncelleme getirmeyi planlıyor

Formula 1
Alpine, 2025 otomobilinin temelini oluşturacak "oldukça büyük" bir güncelleme getirmeyi planlıyor

Son Haberler

Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"

Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Vowles: "Sargeant'ın kazası için daha kötü bir zaman olamazdı"
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!
Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye