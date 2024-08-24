Ocon: "Bu hafta sonu çok zorlu geçecek"
Esteban Ocon, Alpine’in cuma günü performansından memnun olmadığını söyledi.
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alpine pilotu Esteban Ocon, takımının bugünkü performansının büyük hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.
Cuma günün en başından beri zorluklarla geçtiğini belirten Ocon, hafta sonunun geri kalanının da çok zor geçebileceğini düşünüyor.
Esteban Ocon, takımın cuma günü performansı ile ilgili şunları söyledi: "Evet, performans açısından hayal kırıklığına uğradım."
"Bugün gerçekten çok zor bir gündü."
"Aracı istediğimiz gibi çalıştıramıyoruz. Cuma gününün başından beri geride kalmış gibiyiz ve herhangi bir çıkış yolunu bulabilmiş değiliz."
"Şu an itibariyle zor bir hafta sonu olacak gibi görünüyor. Umarım gece boyunca işleri tersine çevirebiliriz ama eğer başaramazsak uzun bir hafta sonu bizi bekliyor."
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