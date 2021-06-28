Ocon: "Bu hafta sonu benim tarafımda bir şeyler eksikti"

Esteban Ocon, son yarışlarda düşüşe geçerken aynı süreçte Fernando Alonso güçlü performanslar sergiledi.

İspanyol pilot, son dört yarışın tamamında puan aldı ve Ocon'la sıralama turlarındaki mücadeleyi 4-4'e getirdi.

Avusturya'daki yarışın büyük çoğunluğunu ilk 15'in sonlarında geçiren Ocon, kendisi için zor bir hafta sonu olduğunu söylüyor.

Fransız pilot şöyle dedi: “Benim için zor bir hafta sonuydu. Geriden başladığımız göz önüne alındığında, pozisyon kazanmak için çok çalışmak zorunda kaldım. Tüm mücadelenin gerçekleştiği ve fırsatların ortaya çıkabileceği öndeki sürücü grubuna dahil olmayı başaramadım."

"Yani kolay bir yarış değildi. Cumartesi günkü sıralama turları ve o günkü tempoyla benzer bir durum vardı. Bugün biraz tempo eksikliğimiz vardı ki buna sahip olsaydık, Kimi ya da Daniel'ın önündeki grupta devam etmemize yardımcı olabilirdi."

"Fakat orada kalabilmek için yeterli hıza sahip değildik. Bu yüzden pek çok savaşın içinde olsam da bunlar genellikle atak yerine savunma tarafındaydı. Daha çok kendimi savunmaya çalıştım. Bu, zor bir şey ama gelecek hafta burada tekrar yarışacak kadar şanslıyız ve umarım bir sonrakinde daha fazla performans çıkarabilmek adına bazı şeyler test ederiz."

"Gelecek hafta burada ikinci bir yarış olması, işleri tersine çevirmek için bir fırsat. Tüm sorunlarımızı belirlemek ve çözmek için iyi bir fırsat. Bunu yapıp yapamayacağımızı sadece zaman gösterecek ama en azından bunu yapma ve daha güçlü şekilde dönme fırsatımız var."

"Neler yapabileceğimize dair birkaç fikrimiz var, bu yüzden gelecek hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Alonso, Ferrari'nin bu hafta sonu tamamen farklı bir ligde olduğunu ve bu yüzden, takımının genel olarak Aston Martin ve AlphaTauri ile mücadele ettiğini söylemişti.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Ocon, "Evet, şu anda Fernando ile aynı fikirdeyim. Yarışın bazı kısımlarında Charles'la savaştım ve bize kıyasla çok hızlıydı. Sezon boyunca AlphaTauri ve Aston Martin'le savaşacağız. Fakat genel anlamda, bizden biraz daha fazla hıza sahip gibi görünüyorlar. Puanlar alabilmek adına elimizden geleni yapmamız lazım." cevabını verdi.

Mick Schumacher, Haas F1, and Esteban Ocon, Alpine F1, Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images