Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi Sonraki / Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Ocon: "Bu hafta sonu benim tarafımda bir şeyler eksikti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu performans anlamında bir şeylerin eksik olduğunu ve pazar günü bundan ötürü puan savaşında yer alamadığını söyledi.

Ocon: "Bu hafta sonu benim tarafımda bir şeyler eksikti"

Esteban Ocon, son yarışlarda düşüşe geçerken aynı süreçte Fernando Alonso güçlü performanslar sergiledi.

İspanyol pilot, son dört yarışın tamamında puan aldı ve Ocon'la sıralama turlarındaki mücadeleyi 4-4'e getirdi.

Avusturya'daki yarışın büyük çoğunluğunu ilk 15'in sonlarında geçiren Ocon, kendisi için zor bir hafta sonu olduğunu söylüyor.

Fransız pilot şöyle dedi: “Benim için zor bir hafta sonuydu. Geriden başladığımız göz önüne alındığında, pozisyon kazanmak için çok çalışmak zorunda kaldım. Tüm mücadelenin gerçekleştiği ve fırsatların ortaya çıkabileceği öndeki sürücü grubuna dahil olmayı başaramadım."

"Yani kolay bir yarış değildi. Cumartesi günkü sıralama turları ve o günkü tempoyla benzer bir durum vardı. Bugün biraz tempo eksikliğimiz vardı ki buna sahip olsaydık, Kimi ya da Daniel'ın önündeki grupta devam etmemize yardımcı olabilirdi."

"Fakat orada kalabilmek için yeterli hıza sahip değildik. Bu yüzden pek çok savaşın içinde olsam da bunlar genellikle atak yerine savunma tarafındaydı. Daha çok kendimi savunmaya çalıştım. Bu, zor bir şey ama gelecek hafta burada tekrar yarışacak kadar şanslıyız ve umarım bir sonrakinde daha fazla performans çıkarabilmek adına bazı şeyler test ederiz."

"Gelecek hafta burada ikinci bir yarış olması, işleri tersine çevirmek için bir fırsat. Tüm sorunlarımızı belirlemek ve çözmek için iyi bir fırsat. Bunu yapıp yapamayacağımızı sadece zaman gösterecek ama en azından bunu yapma ve daha güçlü şekilde dönme fırsatımız var."

"Neler yapabileceğimize dair birkaç fikrimiz var, bu yüzden gelecek hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Alonso, Ferrari'nin bu hafta sonu tamamen farklı bir ligde olduğunu ve bu yüzden, takımının genel olarak Aston Martin ve AlphaTauri ile mücadele ettiğini söylemişti.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Ocon, "Evet, şu anda Fernando ile aynı fikirdeyim. Yarışın bazı kısımlarında Charles'la savaştım ve bize kıyasla çok hızlıydı. Sezon boyunca AlphaTauri ve Aston Martin'le savaşacağız. Fakat genel anlamda, bizden biraz daha fazla hıza sahip gibi görünüyorlar. Puanlar alabilmek adına elimizden geleni yapmamız lazım." cevabını verdi.

Mick Schumacher, Haas F1, and Esteban Ocon, Alpine F1,

Mick Schumacher, Haas F1, and Esteban Ocon, Alpine F1,

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi

Önceki haber

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi

Sonraki haber

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

18 s
2
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

4 s
3
World Superbike

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

7 s
4
Formula 1

Steiermark GP: Pilot performans puanları

2 s
5
Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

8 s
Son Haberler
İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın
F1

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın

11dk
Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"
F1

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

49dk
Ocon: "Bu hafta sonu benim tarafımda bir şeyler eksikti"
F1

Ocon: "Bu hafta sonu benim tarafımda bir şeyler eksikti"

1 s
Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi
F1

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi

2 s
Steiermark GP: Pilot performans puanları
F1

Steiermark GP: Pilot performans puanları

2 s
Son Videolar
Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın
Formula 1

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı" Styrian GP
Formula 1

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi Styrian GP
Formula 1

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi

Çok Okunanlar Bugün

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

Steiermark GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Pilot performans puanları

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi

Son Haberler

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın
Formula 1 Formula 1

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

Ocon: "Bu hafta sonu benim tarafımda bir şeyler eksikti"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Bu hafta sonu benim tarafımda bir şeyler eksikti"

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Steiermark GP'de en hızlı pit stoplarına bir yenisini ekledi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.