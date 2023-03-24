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Ocon: "Bu cezaların bir sonu yok"

Esteban Ocon ve Fernando Alonso, 2023'te grid konumlandırmasına ilişkin ceza alan iki pilot oldu. Ancak Ocon, bunların son olmayacağına inanıyor.

Zeynep Taş
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Ocon: "Bu cezaların bir sonu yok"
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Bahreyn'deki sezon açılışında Ocon için kabus gibi bir yarış, gride düzgün bir şekilde yerleşememesi sebebiyle 5 saniyelik bir ceza almasıyla başladı.

Daha sonra pitte bu cezayı doğru şekilde çekmediği için 10 saniye ve pit şeridinde hız yaptığı için de 5 saniye daha ceza aldı.

Suudi Arabistan'da ise Alonso aynı şekilde 5 saniye ceza aldı.

Ocon kendisine ve Alonso'ya verilen cezaları 'aptalca' olarak nitelendirdi ve FIA'nın tutumu aynı kalırsa, bu tür cezaların verilmeye devam edeceğini düşünüyor.

Ocon Channel 4'e verdiği demeçte, "Aldığımız ceza aptalca bir ceza gibi görünüyor." 

"Ama aracı doğru şekilde konumlandırmak göründüğü kadar kolay değil, özellikle de bu büyük araçlarla."

"Ama kural bu ve yaptığımız her şeyde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu pit şeridinde de aynı, pit yaparken de aynı, ceza alırken de aynı. Biz Bahreyn'de bunun bedelini ödedik, bugün ise başkası ödedi. Ama bu cezaların bir sonu olduğunu sanmıyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, arrives on the grid

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, arrives on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin elçisi Pedro de la Rosa, Alonso gibi bir pilot bu hatayı yapıyorsa, bu araçları gridde doğru konumlandırmanın çok zor olması gerektiğini söyledi.

De La Rosa F1 Nation podcast'inde, "Fernando gibi yetenekli bir adam böyle bir hata yapıyorsa, bu kolay olmadığı içindir." 

"Ayrıca aracı griddeki diğer araçlara kıyasla oldukça alçak, bu yüzden daha da zor."

"Sanırım en çok baktığınız ve denediğiniz şey sarı çizgiden daha fazla uzaklaşmamak. Bazen aracı düzgün bir şekilde yana konumlandırmayı unutuyorsunuz ve bence odaklandığı şey buydu, sarı çizgiye odaklanıyordu, çok fazla uzaklaşmadığından emin oluyordu ve kenarı kaçırdı, tam olarak düz değildi."

"Bu çok zor olmalı çünkü Fernando bile yanlış yaptıysa gerisini siz düşünün."

"Kasıtlı değildi, daha iyi yol tutuş yakalamak için aracı birkaç santim sola yerleştirmeye çalışmıyordu, böyle bir şey yoktu. Bu sadece aracın yanlışlıkla sola doğru çok fazla konumlanmasıydı." dedi.

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