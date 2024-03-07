Ocon: "Bruno bizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak"

Alpine, 2024 sezonuna oldukça geride başladı.

Alpine pilotları Pierre Gasly ve Ocon, yarışta puan alamadı ve damalı bayrağa sırasıyla 17. ve 18. sırada ulaştılar.

Bu durum akıllara McLaren'ın 2023 sezon başındaki durumunu getirdi. Woking merkezli ekip sezona en gerideki takımlardan biri olarak başlamıştı ancak sezon sonunda düzenli podyum elde eden ve zaman zaman Red Bull'a meydan okuyabilecek bir takım haline geldi.

Ocon'a takımın McLaren başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı sorulduğunda, "Aracın sorunları olduğunu ilk kez aralık ayındaki simülatörde fark ettik."

"Geçtiğimiz yıl McLaren bize bir örnek teşkil etti. Ben de şimdi işlerin nasıl yeniden yapılandırılacağı sürecinde takımıma tamamen güveniyorum. Açıkçası amaç bir şeyleri iyileştirmek olacak çünkü olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Bunun için Bruno'ya güveniyorum. Bizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak."

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence tüm yıl boyunca adım adım gelişmemiz gerekiyor. Ancak bu zaman alacak çünkü bir gecede olacak bir şey değil." yanıtını verdi.

Ocon, takım patronuna duyduğu güvenin altını bir kez daha çizerek Famin'in deneyiminin takıma pek çok şey kazandıracağını ekledi.

"Bruno genel olarak motor sporlarında çok fazla deneyime sahip biri ve diğer kategorilerde deneyim sahibi olmak takıma pek çok şey kazandırır. Tüm bunlar çok değerli."

"O oldukça açık sözlüdür ve her şeyi direkt olarak söyler. Çok fazla politikaya girmez ve ben de bunu seviyorum. Açık bir yaklaşıma sahip olmak bence sizi her zaman iyi şeylere götürür."

Alpine pilotu, bu hafta gerçekleşecek olan Suudi Arabistan GP hakkında ise şunları söyledi: "Bahreyn'de elimizdekileri oldukça optimize ettik."

"Araç geçen yıl burada Bahreyn'dekinden daha iyiydi, daha fazla performansımız vardı. Geçen yıl burada galiba 6. olmuştum. Tabii ki bu sene aynı şeyi söyleyemem ama ön tarafa Bahreyn'de olduğumuzdan biraz daha yakın olacağımızı umuyoruz."