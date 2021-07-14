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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ocon, Britanya GP'de yeni şasiye geçecek

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Esteban Ocon, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinde, şasiyle ilgili şüpheleri en aza indirmek amacıyla yeni bir şasiye geçiş yapacak.

Ocon, Britanya GP'de yeni şasiye geçecek

Ocon, 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve Alpine'e Imola-Monako arasında arka arkaya dört yarışta puan getirdi. Aynı zamanda iki kez gridin üçüncü çizgisinden start aldı.

Bu güçlü performansı, Alpine'le  2024 sonuna kadar üç yıllık yeni bir F1 anlaşması imzalamasında büyük rol oynadı ancak o günden bu yana formu epey düştü.

Fransız sürücü, Monako'dan bu yana puan alamadığı gibi, o günden bu yana tüm sıralama turları ve yarışlarda takım arkadaşı Fernando Alonso'ya geçildi. Ayrıca Avusturya'daki her iki yarışta da sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.

Avusturya GP'nin ilk turunda yarış dışı kalmasının ardından Ocon, Fransız üreticiden son yaşadığı sorunları ortadan kaldırabilmeleri adına araçtaki parçaların neredeyse tamamını değiştirmelerini istedi.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP öncesi konuşan takım yöneticisi Marcin Budkowski, takımın Silverstone'a Ocon için yeni bir şasi getireceklerini doğruladı.

Budkowski, "Esteban, Avusturya'da iki zorlu yarış geçirdi ve hâlâ bunun arkasında herhangi bir teknik neden olup olmadığını araştırıyoruz."

"Takım, herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak adına yeni bir şasi getirmek dahil olmak üzere Silverstone için araçta kapsamlı değişiklikler yapma kararı aldı."

"Esteban, sezon başında çok güçlü bir performans sergiledi ve sadece birkaç hafta önce üst üste iki kez gridin üçüncü çizgisinde yer aldı."

"Bu yüzden [eski performansında] geri döndüğünden emin olmak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve bu hafta sonu, bunu gerçekleştirmek adına mükemmel bir fırsatımız var." dedi.

Ocon'un performans düşüşü, Alonso'nun da güçlü performans sergilediği bir dönemde ortaya çıktı. İspanyol pilot sıralama turlarında durumu 5-4 tersine çevirmeyi başardı.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

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