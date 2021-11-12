Ocon: "Brezilya GP için beklentilerimiz daha yüksek"

Alpine, hem Austin hem de Meksika'da özellikle sıralama temposu anlamında sorun yaşamış ve gerilerde kalmıştı.

Ancak her iki yarışta da, yarış temposu olarak gayet iyi görünüyorlardı. Hatta Alonso, 12. sıradan başladığı Meksika'da dokuzuncu olup puan da aldı.

Son iki yarışı puansız bitiren Ocon, Brezilya GP öncesi şöyle dedi: "Sprint yarışları ile beraber bu hafta sonu yapılacak yarış çok farklı olacak. Ayrıca iki yıldır burada değiliz."

"Çok farklı iki pist olan Austin ve Meksika'yı unutup, burada daha güçlü şekilde dönmek ve ilk seanstan maksimumu alıp, aracın zayıf olduğu alanları kısa bir süre içerinde geliştirmemiz gerekiyor. Bu açıdan ilk bölümde yapacak çok işimiz var."

"Meksika'da sıralama turlarında yeterince hızımız yoktu ancak yarış hızı çok iyiydi. Bu yüzden motor cezası nedeniyle bu kadar geriden başlamak üzüntü verici oldu çünkü bence her iki araçla da puan alabilirdik."

"Pazar günü Meksika'daki yarışta çok olumlu işaretler vardı ve buraya yüksek beklentilerle geliyoruz."

Son yarış Meksika GP'nin ardından AlphaTauri, şampiyonadaki puanını 106 yaptı ve Alpine'i yakaladı. Artık iki takımın puanı eşit.

Beşincilik savaşı sorulduğunda Ocon, "Bence AlphaTauri ile savaşıyor olmak kesinlikle harika. Hedefimiz beşinci sırada kalmak ama daha hızlı bir araçları var. Her şeyi bir araya getirdikleri zaman gridde üçüncü veya dördüncü oluyorlar."

"Tek tur veya yarış hızında onların seviyesinde değiliz, bu yüzden iki araçla da puan toplamamız ve önlerinde kalmak için araçtan maksimumu almamız gerekiyor çünkü çok hızlılar. Yuki de Meksika'da çok hızlıydı. Onların kalan bölümde oldukça zorlu bir rakip olmasını bekliyoruz." dedi.