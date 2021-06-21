Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ocon: "Bizim için en iyi yarış değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransa'nın kendileri için en iyi yarış olmadığını kabul ediyor ve yeterince hızlı olmadıklarını düşünüyor.

Ocon: "Bizim için en iyi yarış değildi"

Sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramayan Esteban Ocon, 11. sıradan başladığı yarış için sert lastik tercihi yaptı. Ancak Fransız pilot, yarışı ancak 13. sırada tamamladı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Takım arkadaşı Fernando Alonso, dokuzuncu başladığı yarışta sekizinci olmayı başardı ve takımına dört puan getirdi.

Ocon kendi yarışını şöyle yorumladı: "Evet, bizim için kesinlikle en iyi yarış değildi. Başlangıç oldukça iyiydi. Epey mücadele ettim ve ilk birkaç virajda birkaç pozisyon kazandım. Fakat o noktadan sonra işler biraz zorlaştı. Fakat hem orta hem de sert lastiğe çok erken bir noktada zarar verdik. O noktadan itibaren de yeterince hızımız yoktu. Evet, bu yarışta bir şeyler eksikti ve bunun nedenini anlamamız lazım."

"İlk bölümde Fernando ile farklı stratejilerdeydik ve [ondan] biraz daha hızlıydım çünkü daha sert lastiklerdeydim ve o noktada daha az aşınman vardı. Bu noktada neyi daha iyi yapabileceğimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Ancak orada bir şeyler yapsaydık bile yarışımızın çok fazla değişeceğini düşünmüyorum."

Ocon ilginç şekilde yarışı Williams pilotu George Russell'ın da ardında tamamladı.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Ocon, "Williams çok hızlıydı, orası kesin. Sanırım tempo anlamında olması gereken yerde değildik. Farklı lastiklere sahip olmamız da önemli bir faktördü."

"Sert lastikte olan diğer araçlar biraz zorluyordu ve bizim için durum tam tersiydi. Yani bence gözden geçirmemiz gereken ve daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var."

"Birkaç gün içerisinde yeniden yarışma şansımız var ve durumu tersine çevirmeye ve olumlu şekilde geri dönmeye çalışacağız."

Sırada iki Red Bull Ring yarışı olacak ve Ocon henüz ne bekleyeceklerini bilmiyor.

"Neler olacak bilmiyorum. Eğer geçen yıla bakarsak, ilk on için yarışabiliyorduk. Bu yıl her şey biraz farklı ama sanırım oralarda olacağız. Hedefimiz tekrar ilk ona girmek, puan almak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak. Fakat aracı oraya yerleştirene kadar bundan emin olamayız."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"

Önceki haber

Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

17s
2
Formula 1

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

15s
3
Formula 1

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''

14s
4
Formula 1

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”

14s
5
Formula 1

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

11s
Son Haberler
Ocon: "Bizim için en iyi yarış değildi"
F1

Ocon: "Bizim için en iyi yarış değildi"

13dk
Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"
F1

Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"

1s
Todt: ''F1, insan hakları sorunu olan ülkeleri ziyaret etmeli''
F1

Todt: ''F1, insan hakları sorunu olan ülkeleri ziyaret etmeli''

1s
Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”
F1

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

10s
Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"
F1

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

11s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu" Fransa GP
Formula 1

Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir" Fransa GP
Formula 1

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

Mercedes, Perez'in ceza alma ihtimaline karşı en hızlı tur puanı için pit stop yapmamış Fransa GP
Formula 1

Mercedes, Perez'in ceza alma ihtimaline karşı en hızlı tur puanı için pit stop yapmamış

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''
Formula 1 Formula 1

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”
Formula 1 Formula 1

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Az puan almak hiç puan almamaktan iyidir"

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"
Formula 1 Formula 1

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"

Hamilton: “Red Bull, düzlüklerde daha hızlıydı”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Red Bull, düzlüklerde daha hızlıydı”

Sainz: ''Ferrari'nin yaşadığı lastik aşınması diğer takımlara kıyasla daha kötüydü''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''Ferrari'nin yaşadığı lastik aşınması diğer takımlara kıyasla daha kötüydü''

Son Haberler

Ocon: "Bizim için en iyi yarış değildi"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Bizim için en iyi yarış değildi"

Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"

Todt: ''F1, insan hakları sorunu olan ülkeleri ziyaret etmeli''
Formula 1 Formula 1

Todt: ''F1, insan hakları sorunu olan ülkeleri ziyaret etmeli''

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Startlar, 20 yıldır en güçlü olduğum nokta”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.