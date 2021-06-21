Ocon: "Bizim için en iyi yarış değildi"

Sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramayan Esteban Ocon, 11. sıradan başladığı yarış için sert lastik tercihi yaptı. Ancak Fransız pilot, yarışı ancak 13. sırada tamamladı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Takım arkadaşı Fernando Alonso, dokuzuncu başladığı yarışta sekizinci olmayı başardı ve takımına dört puan getirdi.

Ocon kendi yarışını şöyle yorumladı: "Evet, bizim için kesinlikle en iyi yarış değildi. Başlangıç oldukça iyiydi. Epey mücadele ettim ve ilk birkaç virajda birkaç pozisyon kazandım. Fakat o noktadan sonra işler biraz zorlaştı. Fakat hem orta hem de sert lastiğe çok erken bir noktada zarar verdik. O noktadan itibaren de yeterince hızımız yoktu. Evet, bu yarışta bir şeyler eksikti ve bunun nedenini anlamamız lazım."

"İlk bölümde Fernando ile farklı stratejilerdeydik ve [ondan] biraz daha hızlıydım çünkü daha sert lastiklerdeydim ve o noktada daha az aşınman vardı. Bu noktada neyi daha iyi yapabileceğimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Ancak orada bir şeyler yapsaydık bile yarışımızın çok fazla değişeceğini düşünmüyorum."

Ocon ilginç şekilde yarışı Williams pilotu George Russell'ın da ardında tamamladı.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Ocon, "Williams çok hızlıydı, orası kesin. Sanırım tempo anlamında olması gereken yerde değildik. Farklı lastiklere sahip olmamız da önemli bir faktördü."

"Sert lastikte olan diğer araçlar biraz zorluyordu ve bizim için durum tam tersiydi. Yani bence gözden geçirmemiz gereken ve daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var."

"Birkaç gün içerisinde yeniden yarışma şansımız var ve durumu tersine çevirmeye ve olumlu şekilde geri dönmeye çalışacağız."

Sırada iki Red Bull Ring yarışı olacak ve Ocon henüz ne bekleyeceklerini bilmiyor.

"Neler olacak bilmiyorum. Eğer geçen yıla bakarsak, ilk on için yarışabiliyorduk. Bu yıl her şey biraz farklı ama sanırım oralarda olacağız. Hedefimiz tekrar ilk ona girmek, puan almak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak. Fakat aracı oraya yerleştirene kadar bundan emin olamayız."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images