Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı
Avusturya GP'sinden 30 saniye zaman cezasıyla ayrılan Esteban Ocon, istenmeyen bir rekoru da kırmış oldu.
Pist limitleri ihlallerinin damga vurduğu ve birçok pilotun yarış içinde ceza aldığı Avusturya GP, damalı bayraktan sonra bile büyük dramaya sahne oldu.
Aston Martin podyum töreninin ardından yarış sonuçlarını protesto etti ve FIA'nın ihlalleri yeniden incelemesini istedi.
Yeniden inceleme sonucu FIA, yarış içinde gözden kaçan bazı ihlalleri yakaladı ve ekstra cezalar verdi, bu da yarış sonucunu değiştirdi.
Ekstra cezaların en çok etkilediği isimse Esteban Ocon oldu, yarış içinde siyah-beyaz bayrak dahi almayan ve takım tarafından sadece iki kez uyarılan Ocon, yarışın ardından 10 ihlal yaptığı gerekçesiyle iki beş, iki on saniye olmak üzere toplam 30 saniye zaman cezası aldı.
Kendisi zaten puan barajının dışında ve 12. sıradaydı, bu cezanın ardından 14. sıraya geriledi.
Ocon'un aldığı dört cezanın tamamı "sürüş kaynaklı cezalar", bu da Fransız pilotun istenmeyen bir rekoru kırdığı anlamına geliyor: bir yarışta sürüş kaynaklı en çok ceza alan pilot!
Bir önceki rekor, 2015 Macaristan GP'sinde üç ayrı ceza alan Pastor Maldonado'ya aitti.
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