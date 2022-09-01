Ocon: "Benim tercihim Mick fakat karar Alpine'in"

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Gelecek yıl Alpine'in ikinci koltuğunda kimin yarışacağıyla alakalı çok fazla söylenti var ve iddialara göre koltuk için en öne çıkan iki aday Mick Schumacher ile Pierre Gasly.

Bu iki ismin de artıları ve eksileri bulunuyor ancak özellikle Mick'i basın karşısında destekleyen bir isim var: Esteban Ocon.

Ocon daha önce birden fazla kez Mick ile takım arkadaşı olmak istediğini söyledi ve bu durum geride kalan süreçte de değişmedi.

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Mick Schumacher'le aynı seansta olan Ocon'a, takım yönetiminin boş koltuk konusunda kendisine fikir danışıp danışmadığı sorulduğunda Fransız pilot şunları söyledi: "Hayır takım bana danışmadı. Ancak tabii ki Fernando Alonso Aston Martin'e geçeceğini açıkladığından beri bu konuda çok fazla konuşma var. Bu isim kim olursa olsun, takımın doğru seçimi yapacağından şüphem yok."

"Tercihlerim zaten herkes tarafından biliniyor: Bana sorulsaydı Mick Schumacher'i seçeceğimi söyledim. Tabii gelecek yıl için başka teklif almazsa! Diğer tarafta benim işim tamamen kendi işime konsantre olmak, aracı ayarlamak ve takımın ilerleme kaydetmesine yardımcı olmaya çalışmak. Tüm bunları yapmak istiyorum."

"Mick hakkında konuşacak olursam, ilk önce onun harika bir arkadaş olduğunu söylemem gerekiyor. Ayrıca yeteneklerini daha henüz alt kategorilerdeyken gösterdiğini düşünüyorum. Fakat Formula 1'de çok hızlı bir aracınız yoksa başarılı olmak kolay değildir. F1 kariyerimin başında ben de bu durumdaydım."

"Rekabetçi bir araca sahip olursa çok iyi işler yapabileceğinden hiç şüphem yok ve Alpine şu anda rekabetçi. Ancak beni yanlış anlamayın: Bu sadece benim görüşüm. Takım tercihimi biliyor ama kararları ben vermiyorum."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images