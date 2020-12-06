Ocon: "Benden şüphe edenlere yanıldıklarını gösterdim"

Fransız pilot tek pit stop stratejisi tercih ettiği yarışta ikinci olmayı başardı ve kariyerinin ilk podyumunu yakaladı.

Ocon, koltuğunu kaybedebileceğiyle ilgili spekülasyonlarla ve hayal kırıklıklarıyla dolu sezonun sonuna doğru elde ettiği bu podyumun ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Renault pilotu, “Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Bitiş çizgisinde ağladım. Aslında aklımdan birçok duygu geçiyor.”

“Bizim açımızdan zor bir sezon oldu. Bazen karşılığını alamadık ama uğraşmayı asla bırakmadık, çok çalışmaya ve motive kalmaya devam ettik. Bu çok önemliydi.”

“Size inanan insanların gitgide azaldığı şu anda kendinize inanmak çok önemlidir ve bugün bunu yaptık. Bu yüzden çok mutluyum, zordu ama buna değdi.” dedi.

Ocon bu yıl takım arkadaşıyla mücadelesinde zorluklarla karşılaştığını söyledi ve Daniel Ricciardo’nun, performansını arttırmaya yardım ettiğini dile getirdi.

“Daniel harika bir kriter. Renault’taki ikinci sezonunu çok güzel geçirdi ve gittikçe yükseldi.”

“Ama kendi gelişimimin de iyi olduğunu hissediyorum, aradaki farkı kapatıyorum. O podyuma çıkmak da pastanın üzerindeki kiraz.”

Mercedes’in yedek pilotu olan Ocon bu sene Renault’la F1 dönmüş ve hızlanması biraz zaman almıştı. Önümüzdeki seneyse iki sezondur F1’den uzak olan iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso’yla takım arkadaşı olmanın ekstra zorluğuyla yüzleşecek.

Ocon’un Bahreyn’deki podyumu, Renault’ya bu sezonki 3. podyumu getirmiş oldu. Daha önce de Daniel Ricciardo, Nürburgring ve Imola’da ilk üçe girerek podyuma çıkma fırsatı elde etmişti.

Çeviri: Zeynep Temel