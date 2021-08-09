Ocon, bencilce davranmayan Alonso ile çalışmaktan büyük keyif alıyor

Fernando Alonso, Formula 1 tarihinin en yetenekli pilotlarından biri olarak görülüyor ancak gittiği takımlarda "huzursuzluk çıkardığı" yönünde pek çok yorum yapıldı.

Mercedes patronu Toto Wolff daha önce bu konuda birkaç kez dikkat çekmiş ve İspanyol pilotla ilgilenmemelerinin sebebinin bu olduğunu belirtmişti.

Ayrıca geçmiş yıllarda da bu konuda çeşitli yorumlar vardı.

Fakat Alonso, bu yıl spora geri döndü ve Alpine'de şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarıyor. Ek olarak tam bir takım oyuncusu olarak hareket ediyor.

Bunun son örneği Macaristan'dı. Alonso, yarışı Esteban Ocon'un kazanabilmesi için Lewis Hamilton'ı uzun süre ardında tutmayı başardı. Ayrıca sık sık yaptığı açıklamalarla takımı motive ediyor ve fabrikada yoğun çalışmalar yapıyor.

Ocon, tüm bunlar göz önüne alındığında Alonso ile çalışmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

RTL'ye konuşan Ocon, "Bu yorumların tam olarak nereden geldiğini ve neden yapıldığını gerçekten bilmiyorum."

"Çünkü Fernando harika bir sürücü. Belki de tüm zamanların en iyisi. Savaşma şekline bakarsanız, şu anda 40 yaşında ve çifte şampiyonluk kazandı, buna rağmen gerçekten inanılmaz."

"Onun yanında gerçekten çok şey öğreniyorum ve birlikte takımı ileriye doğru taşıyoruz. Ayrıca geri bildirimler de veriyoruz. Şu anda araçtan her şeyi çıkarıyoruz, aracın yapabileceğinin %105'ini ortaya koyuyoruz."

"Onunla çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum ve harika bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Hiçbir akıl oyunu oynamıyor, hiç bencil değil. Yalan söylemiyor ve onun hakkında duyduğum hiçbir şey doğru değil. O sadece büyük bir pilot."

"Bana Macaristan'daki yarışta yardım etti. Lewis'in yaklaşıp yakalamayacağını bilmiyorum ama Fernando bu ihtimali masadan kaldırdı. Tüm yarış boyunca aslanlar gibi savaştı. O gerçekten bir efsane." dedi.