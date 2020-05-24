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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Ben şampiyon olmuşken Verstappen'in F1'e gitmesini kabullenemedim"

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Ocon: "Ben şampiyon olmuşken Verstappen'in F1'e gitmesini kabullenemedim"
Ekleyen:
, Editör
24 May 2020 15:43

Esteban Ocon, Formula 1'in resmi internet sitesindeki yazısında, Max Verstappen'le olan mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Max Verstappen ve Esteban Ocon, kartingde birbirlerine karşı yarıştıkları gibi, 2014'te Avrupa F3'te de birbirleriyle mücadele ettiler.

Sonunda Ocon şampiyon olmayı başardı ve Verstappen üçüncü oldu. Ancak Verstappen 2015'te F1'e geçerken, Ocon Mercedes'in desteğiyle ancak 2016'da Manor'la F1'e adım atabildi.

Verstappen'le mücadelesini anlatan Ocon, şöyle yazdı: "Sanırım Max Verstappen ile ilk yarışım 2010 yılındaydı. Uluslararası yarışlara geçiş yapmak adına benim adıma zor bir yıldı. Karting zaten başlı başına çok zor bir yer. Büyük takımlara karşı babamla yalnız başımıza savaşmalıydık."

"Max ve ben her zaman pist üstünde çok yakın olduk ve bazen aşırı yakındık! 2011'e geldiğimizde dünya serisi şampiyonluğu için savaşıyorduk ve sonunda şampiyonluğu o kazandı. İtalya'da zirveye çıktığım bir yarışı hatırlıyorum, ikimiz diğerlerinden çok uzaktık. O zaman başlayan bir rekabetti ve kısa sürede giderek daha büyük hale geldi. 2011'in sonunda menajerim beni tek koltuklu yarışlara geçirmeye karar verdi ve test yapmaya başladım. İlk testimde takım arkadaşım Alex Albon'du. İkimiz de bu araçlarla ilk sürüşümüzü yapıyorduk Kartingde çok hızlıydı ve çok fazla şampiyonluk kazanmıştı. Ondan bir yıl gerideydim, bu yüzden ilk testime geldiğimde Alex başlangıç için iyi bir referanstı. Gelecekte birlikte Formula 1'de yarışacağımızı kim bilebilirdi!"

"Başlangıç çok zordu. Her şeye adapte olmanız ve farklı şekilde yarışmayı öğrenmeniz gerekiyor. Sonrasında her şey iyi gitti, bir çaylak olarak bazı podyumlar aldım ve ertesi yıl Formula Renault Eurocup'ta şampiyonluk için savaştım."

"2013 yılında şampiyonluk mücadelesini verdikten sonra Lotus'un genç sürücü programına katıldım ve menajerim, FIA Avrupa Formula 3'e geçmem için iyi bir zaman olduğunu düşündü. Prema ile test yaptım ve bir anlaşma yapmayı başardık. Prema bir aile gibiydi. İtalya'da yaşıyordum, kalbimi vermiştim ve hemen sonuç almaya başladık. İlk yarışta iki pole pozisyonu aldık. Hepsinde podyuma çıktım ve birkaçını kazanmaya başardım. Hemen iyi bir seviyedeydim. Eurocup'taki bu iki yıldan sonra en rekabetçi sezonumdu."

"Birkaç yarışın ardından rakiplerimle rekabet başladı. Max güçlenmeye başladı ve galibiyet için benimle savaşıyordu. Aniden mağlup edilmesi gereken adamdı. Orada, hafta sonu tüm yarışları kazanmanız halinde Triple Record denilen bir şey elde ediyorsunuz. Bunu bir kez yaptı ve bir sonraki yarış Moskova'da aynı şeyi ben yaptım! Her zaman bunu almak için savaşıyorduk. Moskova'da beni yenmeye yakındı ve birkaç kez, karting günlerimizde olduğu gibi tekerler tekerleğe anlarımız vardı."

"Sonuç olarak Formula 3 şampiyonluğu kazandım. Ama Max'in Formula 1'de yarışmak için anlaşma imzalaması benim için zordu. Onu tebrik ederim ama kesinlikle kabul etmesi zordu. Şampiyonada üçüncü oldu, ben kazandım ve o dönem hiçbir kategoride kendime yer bulamıyordum. GP2'de birkaç test yaptım ancak gerçekten doğrulanmış hiçbir şey yoktu. Lotus F1 programı zaten zorluk içindeydi ve hiçbir yere gidemiyordum. Bu yüzden çok zor bir andı."

"Ama bunu motivasyon olarak kullandım. Hedefim belliydi ve bu, temelde Max'le tekrar savaşmak değil, Formula 1'de ona katılmaktı."

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Podyum: Esteban Ocon, Prema Powerteam, Max Verstappen, Van Amersfoort Racing

Podyum: Esteban Ocon, Prema Powerteam, Max Verstappen, Van Amersfoort Racing
1/11

Fotoğraf: LAT Images

Max Verstappen, Van Amersfoort Racing, Esteban Ocon, Prema Powerteam, Antonio Fuoco, Prema Powerteam

Max Verstappen, Van Amersfoort Racing, Esteban Ocon, Prema Powerteam, Antonio Fuoco, Prema Powerteam
2/11

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Antonio Fuoco, ikinci sıra Max Verstappen, üçüncü sıra Esteban Ocon

Podyum: Yarış galibi Antonio Fuoco, ikinci sıra Max Verstappen, üçüncü sıra Esteban Ocon
3/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Antonio Fuoco, ikinci sıra Max Verstappen, üçüncü sıra Esteban Ocon

Podyum: Yarış galibi Antonio Fuoco, ikinci sıra Max Verstappen, üçüncü sıra Esteban Ocon
4/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Esteban Ocon, ikinci sıra Lucas Auer, üçüncü sıra Max Verstappen

Podyum: Yarış galibi Esteban Ocon, ikinci sıra Lucas Auer, üçüncü sıra Max Verstappen
5/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Esteban Ocon, ikinci sıra Lucas Auer, üçüncü sıra Max Verstappen

Podyum: Yarış galibi Esteban Ocon, ikinci sıra Lucas Auer, üçüncü sıra Max Verstappen
6/11

Fotoğraf: XPB Images

Antonio Fuoco, Max Verstappen, Esteban Ocon

Antonio Fuoco, Max Verstappen, Esteban Ocon
7/11

Fotoğraf: XPB Images

Max Verstappen, Van Amersfoort Racing ve Esteban Ocon, Prema Powerteam

Max Verstappen, Van Amersfoort Racing ve Esteban Ocon, Prema Powerteam
8/11

Fotoğraf: LAT Images

Esteban Ocon, Max Verstappen, Antonio Fuoco

Esteban Ocon, Max Verstappen, Antonio Fuoco
9/11

Fotoğraf: XPB Images

Esteban Ocon, Max Verstappen, Antonio Fuoco

Esteban Ocon, Max Verstappen, Antonio Fuoco
10/11

Fotoğraf: XPB Images

Esteban Ocon,Max Verstappen

Esteban Ocon,Max Verstappen
11/11

Fotoğraf: XPB Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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