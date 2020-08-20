Ocon, Belçika'da yeni motorla güçlü olmayı umuyor

Renault'nun tüm hafta sonu boyunca performans konusunda sorun yaşadığı İspanya'da Ocon, sıralamalarda 15. olmasının ardından yarışı da 13. sırada tamamlayabildi.

Sezonun 7. yarışı olan Spa'da Renault pilotunun yeni bir güç ünitesi ve vites kutusuna geçmesi planlanıyor. Ocon, yeni parçaların takım arkadaşı Daniel Ricciardo olan farkı kapatmasını umuyor.

Ocon, "Spa'nın yeni bir başlangıç olacağını hissediyorum. Açıkçası analiz yapmak için bir hafta boşluğum olacak, hep birlikte durumu düzelteceğiz. Yeni bir vites kutusu, yeni bir motor, birçok yeni parça olacak. Araçlar arasındaki performans farkından dolayı mutlu değiliz."

"Ancak umarım bu değişikliklerle daha yakın olacağız. Garajın benim tarafı için yeni bir başlangıç olacak."

"Düzlük hızında gerideydik, motoru değiştiriyoruz. Ancak aynı zamanda garajın diğer tarafına göre rekabetçi olmadığımızı hissettiğimiz başka alanlar da vardı."

"Güç ünitesini değiştirip fark olup olmadığını göreceğiz. Bunu ancak zaman gösterecek. Ancak bana göre fark olacak." dedi.

Motor modu yasağı, farkları kapatabilir

Ocon, FIA'nın sıralamalarda ve yarışlarda tek motor modunu kullanma planının kendilerine yardımcı olacağını düşünüyor.

Ocon, "Bizim için durum iyi çünkü bizim yarış modumuz çok rekabetçi. Diğer üreticilerin, sıralamalarda motoru daha fazla açıp açmadıklarını bilmiyorum."

"Bildiğim tek şey, bizim yarış modumuzun rekabetçi olduğu, bu yüzden bu durumun lehimize olmasını umuyoruz. Şu anda McLaren ve Racing Point'e karşı yarışıyoruz. McLaren bizimle aynı durumda çünkü aynı motoru kullanıyoruz."

"Bakalım bu yasak geldikten sonra durum nasıl olacak. Umarım farklar daha fazla kapanır." dedi.

Sezonun şu ana kadarını özetlemesi istendiğinde Ocon, "Bu sezon bazı iyi işaretler oldu. Hızlı olabileceğimizi gösterdik."

"İkinci yarışta sıralamalarda 5. olmamız güzeldi ancak ardından yarışta fırsatı kaçırdık. Ardından Budapeşte'de biraz sıkıntı yaşayıp, Silverstone'da iyiydik. Sonrasında İspanya'da yine geriledik." dedi.