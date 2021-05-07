Ocon: "Barselona'da her şey yolunda giderse bizim için iyi bir sezon olabilir"

Alpine, Portekiz'de ortaya koyduğu performansla beraber oldukça umut verici göründü ve takım, ilk iki yarışta zorlanmasının ardından yeniden orta grubun önünde mücadele diyordu.

Bunu piste bağlayan bazı kesimler var ancak takım, Imola'ya getirdiği güncellemeleri daha iyi anlamış gibi görünüyor. Barselona da bunun teyidi açısından önemli bir yer olacak.

Ocon, Portekiz ve Barselona hakkında şunları söyledi: "Portekiz bizim için harika bir hafta sonu oldu. İlk yarıştaki performansımıza baktığımızda, kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnun kaldık. Sahip olduğumuz güncelleme ile Imola'da küçük bir adım atmayı başardık, fakat elimizdeki araçtan en iyisini alabilmek için neleri daha iyi yapabileceğimizi bulmaya devam ederek gelişmeye devam ediyoruz."

"Denge anlamında aracı düşük yol tutuşlu zor bir pistte sürmek gerçekten güzeldi. Bence viraj girişinden virajın ortasına kadar gayet dengeli bir aracımız var. Orada herkes biraz çekiş sorunu yaşıyordu. Bu da sıralama turları ve yarış için bize güven verdi."

"Kesinlikle Portimao'da bir adım ileri gittiğimizi düşünüyorum ve Barselona'ya oldukça güzel hislerle geliyoruz. Takım içerisinde iyi bir atmosfer var. Burası geçen yıl bizim için zor bir hafta sonu oldu. Bu yüzden durumu tersine çevirmeye gelişimi devam ettirmeye çalışacağız."

"Elbette Portimao'da bu kadar hızlı olmak şaşırtıcı oldu. Fakat bence seanstan seansa, günden güne pek çok küçük şey bulduk. Ayrıca ben ve Fernando geri bildirimler konusunda aynı taraftayız. Takım söylediklerimizi daha rahat analiz edebiliyor çünkü aynı şeyi söylüyoruz. Bu gerçekten iyi çalışıyor."

"Eğer burada her şey iyi çalışırsa bizim için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Bu yüzden çok önemli bir hafta sonu olacak."

Ayrıca Ocon, kaydettikleri ilerlemenin temel sebeplerinden birinin de Imola ve Portekiz arasında yaptıkları çalışmalar olduğuna dikkat çekti.

"Imola'ya getirdiğimiz güncellemelerle atmak istediğimiz adımı Portimao'da atmadık. Her şey bu iki yarış arasında bir araya geldi. Küçük şeyleri anlamak ve en iyi hale getirmek kesinlikle fark yarattı. Orada çok daha iyi hissettik. Ancak aracı hâlâ en iyi seviyeye getirmedik, bu anlamda kazanabileceğimiz daha fazla zaman var."

Esteban Ocon, Alpine F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images