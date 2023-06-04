Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Pierre Gasly, Ocon'un Monako'daki güçlü performansını İspanya GP sıralama turlarında tekrarladı ve en hızlı dördüncü zamana imza attı.

Ocon ise mükemmel bir tur atamamasına rağmen yedinci oldu ve takım arkadaşının cezası sayesinde Pazar günkü yarışa altıncı başlayacak.

Aracın performansını kanıtlamasıyla ilgili Ocon, "Bu gerçekten harika."

"Bunu bana iki yarış önce söyleseydiniz inanmazdım."

"Yaptıkları iş için Viry ve Enstone'a şapka çıkartıyorum çünkü getirdiğimiz güncellemeler şu anda açık şekilde fark yaratıyor."

"Monaco'dan sonra aracın iyi şekilde çalıştığını gösteren bir başka an daha oldu. Bu yüzden memnun olabiliriz."

Ocon, son turunda en iyisini yapamadığını ve bunun da Gasly ile arasındaki farka sebep olduğunu söyledi.

"Q3'te attığım tur dışında, tüm sıralama turlarında çok iyiydik."

"Diğer tüm turlarda, lastikleri başlangıçta en iyi noktaya getirmeyi başarmıştık fakat o turda durum böyle değildi ve arka tarafta iyi bir yol tutuş yakalamakta zorlandım."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Photo by: Erik Junius

"Fernando [Alonso] gibi ben de 10. virajda arka tarafı kaybettim, biraz genişten döndüm ve orada oldukça fazla tur zamanı kaybettim. Yani bugün kesinlikle daha fazlası mümkündü fakat bu da iyi bir başlangıç pozisyonu."

"Bugün gerçekten çok mutluyum, çünkü bu kadar yakın olmak, iyi bir tur atarsak daha da önde olabileceğimiz anlamına geliyor ve bu harika."

"Umarım F1 uzun süre böyle devam eder ve birincilik savaşı böyle geçer."

Ceza almadan önce konuşan Gasly de Ocon'un sözlerine katıldı.

"Takım adına çok mutlu olduğumu söylemeliyim çünkü bu sezonun en iyi sıralaması."

"Bu, sonucun kendisinden bile daha önemli. Son birkaç hafta sonu boyunca gösterdiğimiz gelişimden dolayı mutluyum."

"Henüz sezonun başındayız ve ben her hafta sonu takım hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum."

"Onlar da benim hakkımda bir şeyler öğreniyor. Her hafta sonu ileriye doğru gittiğimizi hissediyorum."

"Carlos'la arama bakıyorum ve sadece 0.1 saniye önde olduğunu görüyorum, ki bu sahip olduğumuz paketin büyük bir potansiyeli olduğunu ve güncellemelerin işe yaradığını işaret ediyor."

"Yani genel olarak bu sıralamadan çıkarılacak pek çok olumlu sonuç var."