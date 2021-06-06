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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ocon, Bakü’deki kazaların sebebinin frenleme hatasından kaynaklı olduğunu düşünüyor

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Alpine pilotu Esteban Ocon'a göre, Bakü'de Formula 1'in hafta sonu boyunca meydana gelen kazalar, takımların ve sürücülerin tur zamanların geliştirmek için frenleme yaparken sınırları zorlamasının bir sonucu.

Ocon, Bakü’deki kazaların sebebinin frenleme hatasından kaynaklı olduğunu düşünüyor

Azerbaycan Grand Prix’si antrenman seanslarında birkaç kaza yaşanırken, cumartesi günkü sıralama turları, bazı sürücülerin sorun yaşaması nedeniyle kırmızı bayraklarla dört kez durduruldu.

Lance Stroll ve Antonio Giovinazzi 15. virajda kaza yaparken, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda, 3. virajda bariyerlere çarptılar. Tsunoda’nın yaptığı kaza nedeniyle sert frenleme yapan Carlos Sainz kaçış alanına girdi ve ön kanat hasarı aldı.

Azerbaycan'daki olayların büyük çoğunluğu, yanlış noktada frenleme yapan ve apeksteki hızları çok yüksek olan sürücülerdi.

Bariyerlerin yakın olması, herhangi bir hatanın cezasının çok ağır olduğu anlamına geliyordu ve sürücülerin kaçış yolunu kullanmak yerine virajdan geçmeye karar verirlerse artık bunun bir geri dönüşü olmuyordu.

Ocon, kazalarda tekrar eden bir trend görüldüğünü ve frenlemenin aracın performansının temel odak noktası haline gelmesi nedeniyle hataya çok az yer olduğunu düşünüyor.

"Bence araçların gelişmesiyle ilgili yapabileceğiniz her şey frenlemede.”

"Sanırım o sırada herkes sınırları zorluyordu ve sıralama turlarında biraz daha rüzgar vardı.”

"Bu derecede, sınırı aşan pek çok sürücü oldu ve bunu sıralama turlarında bugüne kadar çok sık görmedik. Bu yüzden sıralamada bu kadar çok şeyin olması oldukça şaşırtıcıydı. ” dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ocon, geçen sene Renault ile F1’e döndüğünde fark ettiği şeylerden birinin frenlemede tur zamanı kazanmaya odaklanılması olduğunu söyledi.

Ocon, “Bence bu sadece araçların bir özelliği. 2019’da yarışmadım ama 2018’de Formula 1’deydim ve hislerim bu zamandan geliyor. Baktığınızda, eğer sınırda frenleme yapıyorsanız ancak virajı bu şekilde en hızlı dönebilirsiniz.”

Eski Formula F1 pilotu ve Sky Sport spikeri Martin Brundle şu anki frenleme sisteminin bazı kazaların arkasındaki neden olduğuna inanıyor.

Brundle, sıralama seansı sonrası bir attı ve şu ifadelerini kullandı: “F1’in fren sisteminde zekice düşünülmüş birçok ayar ve algoritmalar var ve bunlar pilotların doğrudan kontrol ettiği şeyler değil. Birçok tecrübeli pilot Bakü’de “amatörce” kazalar yaptı, hatta bazıları çarpacağını fark etmemiş gibi gözüküyordu.”

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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