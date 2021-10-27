Ocon: "Austin tümsekleri F1 için 'sınırdaydı'"

F1, MotoGP yarışı sırasında ortaya çıkan şikayetlerin ardından, geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine tümseklerin büyük sıkıntılar yaratmasını bekleyerek gitti.

Tümsekler, F1 sürücüleri için herhangi bir güvenlik endişesini oluşturmasa da takımlar için baş ağrısına sebep oldu.

Araçların tümseklerde gitmesini sağlamak için bazı süspansiyon ve sürüş yüksekliği ayarlarından ödün vermenin yanı sıra, tekrarlanan şiddetli darbeler araçlara zarar verdi.

Red Bull, Max Verstappen'in arka kanadında tespit ettiği ince bir çatlağı tamir etmek zorunda kalırken, Pazar günü Ocon da dahil olmak üzere bazı araçlar, tümseklerden kaynaklanmış olabilecek arızalara maruz kaldı.

Motorsport.com tarafından tümseklerin modern bir F1 pisti için kabul edilebilir olup olmadığı sorusuna Ocon, "Bence sınırdalar."

"Dayanıklılık için sınırındalar ve eğer önümüzdeki yıl geri dönersek biraz daha fazla olacağını düşünüyorum ve o zaman arabaların gerçekten sorunlarla karşılaşmaya başlayacağını düşünüyorum."

"Yavaş gittiğinizde bu büyük bir problem olmuyor, ancak hızlı gitmeye başladığınızda zeminde ve süspansiyonda büyük darbeler oluyor. Mühendisler de kırmızı alarmlar ve yüksek yük uyarıları görmeye başlıyor."

"Açıkçası bu görmememiz gereken bir şey. Bu yüzden pistin gelecek yıl için biraz çalışmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mercedes'in pist mühendislik direktörü Andrew Shovlin, tümseklerin çalışmak için kolay olmadığını, ancak takımının daha büyük sorunlara hazır olduğunu söyledi.

Shovlin, "Oldukça zordu ve bizim için Red Bull'dan daha büyük bir sorun olup olmadığını söylemek çok zor."

"Red Bull'un arka kısmının burada daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Lastikleri aşırı ısıttığınızda ve zıpladığınızda, arka tutuş sizin arkadaşınızdır. Bence bu, araçlarının çok iyi performans gösterdiği bir alan."

"Ancak muhtemelen araç ayarların ve tümseklerden kaynaklanan hasar açısından daha büyük sorunlara hazırdık ve oldukça iyi başa çıktık." dedi.