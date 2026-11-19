Formula 1 Las Vegas GP
Ocon, Aston Martin'e katılmaya hazırlanıyor
Haas ile yollarını Meksika Grand Prix’si sırasında ayıran Esteban Ocon’un Formula 1’e dönüşü için yeni bir fırsat doğdu. RacingNews365’in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Fransız pilot, Aston Martin ile üçüncü pilotluk görevi için anlaşma sağladı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 12:09
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Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Haberde yer alan bilgilere göre Ocon, Aston Martin’in Silverstone’daki merkezini ziyaret etti ve kendisi için koltuk ayarı gerçekleştirildi.
Fransız pilotun, Abu Dhabi Grand Prix’sinin ardından Yas Marina Pisti’nde düzenlenecek testlere katılması bekleniyor. Ocon ile Aston Martin arasındaki anlaşmanın resmî duyurusunun da bu dönemde yapılabileceği ifade ediliyor.
Aston Martin söylentileri doğrulamadı
Aston Martin cephesi ise Las Vegas’ta konuya ilişkin yöneltilen soruya temkinli yaklaştı. Takımın bir sözcüsü, Ocon ile anlaşma iddialarını doğrulamazken şu açıklamayı yaptı: “Aston Martin’e katılmak isteyen pilotlardan düzenli olarak başvurular alıyoruz. Ancak politikamız gereği söylentiler ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz.”
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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