Kayıt Ol
Önceki / Horner: "Perez, bugünkü sürüşüyle 'ben de buradayım' dedi" Sonraki / Zhou: "Yarış, starttan sonra benim için bitmişti"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ocon: "Arka tekerlekler üzerinde üç-dört metre havalandım"

Esteban Ocon, her iki Alpine pilotunun da yarış dışı kalmasına sebep olan ilk viraj kazası sırasında 'dört metre' havaya zıpladıktan sonra koltuğunun kırıldığını açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine A523

Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, yarışa beşinci sıradan başladığında anti-stall sistemini tetiklemiş gibi göründü. Toparlanmaya çalışırken, ilk virajda frenleme sırasında Daniel Ricciardo'nun aracının arkasına çarptı.

Bu da AlphaTauri aracının Ocon'a çarpmasına neden oldu. Alpine'in arka aksı havaya fırlayınca Ocon, takım arkadaşı Pierre Gasly'nin sidepod kısmına temas etmiş oldu.

Gasly, açılış turunun sonunda sağ arka lastik arızası, arka kanat hasarı ve motor kapağı kaportasında bir delikle pite girerek yarıştan çekildi.

Ocon da aynı şekilde bir sonraki turda yarıştan çekildi. 2021 Macaristan GP galibi daha sonra, koltuğunun 'dört metrelik' zıplamanın bir sonucu olarak kırıldığını açıkladı.

Ocon, "İlk virajda bir darbe aldık. Zhou'nun yaptığı bir hataydı, bu da büyük bir darbe almamıza neden oldu."

İlginizi Çekebilir:

"Arka tekerlekler üzerinde üç-dört metre kadar havalandım. Yere indiğimde büyük bir darbe aldım."

"Koltuğum iki parçaya ayrıldı. Bu da çarpmanın ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor."

"Ne yazık ki, her iki araç da yarış dışı kaldı. Bunlar arkada yarışmanın sonuçları, insanlar daha fazla risk alma eğiliminde. Bunu biliyorduk ve bugün bunun acısını çektik."

"Önümüzdeki hafta yine yarışacağız ve bu iyi bir şey, çünkü bu şekilde bu hafta sonunu çabucak unutabiliriz." dedi.

Zhou çarpışmaya sebep olduğu için beş saniye ceza aldı ve lisansına iki ceza puanı eklendi. Hakemler, Alfa Romeo pilotunun 'ön tarafta zincirleme bir reaksiyona neden olduğunu' düşündüler.

Hakemler bu konuda şunları söyledi: "Her ne kadar bu bir turluk bir kaza olsa da, birkaç aracın ortasında kalan pilotlara biraz hareket alanı tanınır, ancak bu olay onlardan biri değildi."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Zhou yavaş bir başlangıç yaptı ve viraja yaklaşırken yeterince yavaşlamadı, bu da gereksiz bir çarpışmaya neden oldu."

Yarışa 15. sırada başlayan Gasly, güçlü bir başlangıçtan sonra tüm takımın hayal kırıklığına uğradığını belirtti ancak Alpine'in tüm hafta sonu boyunca tempo eksikliği yaşadığını kabul etti.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, ilk viraja girmenin 'bowling oynamak gibi' olduğunu söyledi.

Ocon'un koltuğunun kırılmasıyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Hafifler ve karbondan yapılmışlar, bu yüzden belirli şekilde darbe alırlarsa kırılırlar."

paylaşım
yorumlar

Horner: "Perez, bugünkü sürüşüyle 'ben de buradayım' dedi"

Zhou: "Yarış, starttan sonra benim için bitmişti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Formula 1
Macaristan GP

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var" Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor"

Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor"

Formula 1
Macaristan GP

Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor" Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor"

Wolff: "Verstappen, gridin geri kalanı F2 araçlarına sahipmiş gibi gösteriyor"

Wolff: "Verstappen, gridin geri kalanı F2 araçlarına sahipmiş gibi gösteriyor"

Formula 1
Macaristan GP

Wolff: "Verstappen, gridin geri kalanı F2 araçlarına sahipmiş gibi gösteriyor" Wolff: "Verstappen, gridin geri kalanı F2 araçlarına sahipmiş gibi gösteriyor"

Son Haberler

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var" Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum" Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı" Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

F1 Formula 1

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol