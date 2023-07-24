Ocon: "Arka tekerlekler üzerinde üç-dört metre havalandım"
Esteban Ocon, her iki Alpine pilotunun da yarış dışı kalmasına sebep olan ilk viraj kazası sırasında 'dört metre' havaya zıpladıktan sonra koltuğunun kırıldığını açıkladı.
Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, yarışa beşinci sıradan başladığında anti-stall sistemini tetiklemiş gibi göründü. Toparlanmaya çalışırken, ilk virajda frenleme sırasında Daniel Ricciardo'nun aracının arkasına çarptı.
Bu da AlphaTauri aracının Ocon'a çarpmasına neden oldu. Alpine'in arka aksı havaya fırlayınca Ocon, takım arkadaşı Pierre Gasly'nin sidepod kısmına temas etmiş oldu.
Gasly, açılış turunun sonunda sağ arka lastik arızası, arka kanat hasarı ve motor kapağı kaportasında bir delikle pite girerek yarıştan çekildi.
Ocon da aynı şekilde bir sonraki turda yarıştan çekildi. 2021 Macaristan GP galibi daha sonra, koltuğunun 'dört metrelik' zıplamanın bir sonucu olarak kırıldığını açıkladı.
Ocon, "İlk virajda bir darbe aldık. Zhou'nun yaptığı bir hataydı, bu da büyük bir darbe almamıza neden oldu."
"Arka tekerlekler üzerinde üç-dört metre kadar havalandım. Yere indiğimde büyük bir darbe aldım."
"Koltuğum iki parçaya ayrıldı. Bu da çarpmanın ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor."
"Ne yazık ki, her iki araç da yarış dışı kaldı. Bunlar arkada yarışmanın sonuçları, insanlar daha fazla risk alma eğiliminde. Bunu biliyorduk ve bugün bunun acısını çektik."
"Önümüzdeki hafta yine yarışacağız ve bu iyi bir şey, çünkü bu şekilde bu hafta sonunu çabucak unutabiliriz." dedi.
Zhou çarpışmaya sebep olduğu için beş saniye ceza aldı ve lisansına iki ceza puanı eklendi. Hakemler, Alfa Romeo pilotunun 'ön tarafta zincirleme bir reaksiyona neden olduğunu' düşündüler.
Hakemler bu konuda şunları söyledi: "Her ne kadar bu bir turluk bir kaza olsa da, birkaç aracın ortasında kalan pilotlara biraz hareket alanı tanınır, ancak bu olay onlardan biri değildi."
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Zhou yavaş bir başlangıç yaptı ve viraja yaklaşırken yeterince yavaşlamadı, bu da gereksiz bir çarpışmaya neden oldu."
Yarışa 15. sırada başlayan Gasly, güçlü bir başlangıçtan sonra tüm takımın hayal kırıklığına uğradığını belirtti ancak Alpine'in tüm hafta sonu boyunca tempo eksikliği yaşadığını kabul etti.
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, ilk viraja girmenin 'bowling oynamak gibi' olduğunu söyledi.
Ocon'un koltuğunun kırılmasıyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Hafifler ve karbondan yapılmışlar, bu yüzden belirli şekilde darbe alırlarsa kırılırlar."
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