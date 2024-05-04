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Formula 1 Miami GP

Ocon: "Araçtan her şeyi hatta daha fazlasını aldım"

Alpine pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarında araçtan maksimumu aldığını düşünüyor.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, cuma günkü sprint sıralama turlarında iyi bir performans sergileyerek ikinci bölüme kalmayı başardı ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Seans boyunca araçtan memnun görünen Ocon, maksimumu almayı başardığını söylüyor.

Ocon, “Bugün araçtan her şeyi  hatta daha fazlasını yani %105'i aldım."

"İkinci denemede çok zorladım, bu yüzden biraz geriye düştüm. Geliştirilebilecek birkaç şey varsa da ilk turumdan çok mutluyum."

"Öte yandan son bölüme bu kadar yaklaşmama rağmen elendiğim için hayal kırıklığı yaşadım."

"Mercedes'e karşı o kadar da zaman kaybetmedik, bu bize küçük de olsa bir cesaret veriyor."

"Sanırım bu sezonki en iyi sıralama turumu geçirdim. Sprintte ve daha da önemlisi Cumartesi sıralamalarında daha iyisini yapmak istiyoruz."

"Ne yazık ki sprintte puan almamız zor olacak. Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerleme yeterli değil, ancak çocukların araçtan en iyi şekilde yararlanmak için pistte yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum.”

Pierre Gasly ise yaptığı hata sonrası 16. oldu.

Fransız pilot, “İyi bir ilk tur attım, ancak ikinci turda beşinci ve altıncı virajların birleştiği noktada aracın kontrolünü kaybettim."

"O noktaya kadar iyi bir tura geliyordum fakar ritmim bozuldu."

"Memnun olacak pek bir şey yok - sanırım bu olmasaydı ikinci bölüme kalabilirdim ancak önemli olduğu anda iyi bir tur atmayı başaramadım."

"Her halükarda puanlar sprin yarışıyoında veriliyor, bu yüzden mücadeleye dahil olmaya çalışacağız." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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