Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

Haberi dinle

Alpine geçen yıl şampiyonayı beşinci olarak tamamladı ve yıl boyunca bir zafer ve bir de podyum elde etti.

Esteban Ocon, Bahreyn GP öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Kural değişikliğinin ardından artık elimizde tamamen farklı nesil araçlar var. Cumartesi ve pazar günleri geldiğinde tüm takımların ellerinde ne gibi kozlar olduğunu görmek heyecan verici olacak. Şahsen zihinsel ve fiziksel olarak hazır hissediyorum."

"Kış boyunca yoğun şekilde antrenman yaptım ve hem spor salonu hem de simülatörde epey zaman geçirdim. Bu yüzden piste çıkıp, mücadeleyi etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yıl duygusal açıdan büyük inişler ve çıkışlar vardı fakat yakaladığımız pozitif momentumu ileriye taşımak istiyoruz. Bu haftaki hedefimiz net: Piste çıkmak ve yeni araçtan mümkün olduğunca çok şey çıkarmak için takımla birlikte çalışmak."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Son birkaç yıldır Bahreyn'de epey zaman geçirdik. İlk podyumumu da burada kazandım ve ayrıca bazı iyi sonuçlar daha aldım. Bu yüzden bu pistle alakalı harika anılarım var. Burası harika bir pist ve ilk yarışa ev sahipliği yapmak için heyecan verici bir yer."

"Bu pistin sunduğu kombinasyonları, özellikle de teknik virajlarla dolu olan ikinci sektörü seviyorum. Hem sıcak hem de serin şartlarla beraber durum sürekli olarak değişiyor. Böylece her zaman tetikte olmanız gerekiyor. Bundan da keyif alıyorum."

2022 sezonuyla alakalı kişisel hedefleri sorulduğunda ise Ocon, "Hem pist üstünde hem de pist dışında mümkün olan en iyi performansı elde etmek adına aracı öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmek gerekiyor, bunun için de takımla yakından çalışmak lazım."

"Hedefim başımı önüme eğmek ve her hafta sonu takımın bunu yapmasına yardımcı olmak. Bu takıma çok büyük bir güvenim var ama alçak gönüllü olmalı ve 2022 hedeflerimize ulaşmak için kaldırmadık taş bırakmamalıyız. Yılı geçen sezona göre daha yüksek bir seviyede bitirmek istiyoruz ve bunu yapacak araçlara ve insanlara sahibiz."

"Büyük bir odağa ve kararlılığa sahip olacağız. Ben de her zaman takım için daha iyi sonuçlar almak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images