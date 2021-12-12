Ocon: "Araçtan çıkarabileceğim her şeyi çıkardım"

Alpine'in Fransız pilotu Esteban Ocon, yılın son sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmayı başardı ve yarışa dokuzuncu başlayacak.

Ocon, sıralama turlarını Fernando Alonso'nun önünde tamamladı ve böylelikle sezon 11-11 eşitlikle bitmiş oldu.

Ocon, "Bugün olumlu bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Üçüncü bölümde tekrar dokuzuncu sırada olmaktan memnunum, i bence muhtemelen ulaşabileceğimiz en maksimum sıra buydu."

"Her şeyi ortaya koyduk, her seferinde geliştik ve araçta fazla bir şey kalmadı. Genel olarak ilk ona girmek ve yılı bu performansla bitirmekten memnunum."

"Özellikle ikinci bölümdeki son turumda çok fazla trafik problemi vardı. Herkes temiz bir ur atmaya çalışıyor ve her aynı anda gitmeye çalışıyor. Bu da geride büyük bir kuyruğa neden oluyor."

"Sıralama turları hep böyle, bazen iyi taraftasınız ve bazen de kötü tarafta. Bu yüzden bununla başa çıkmamız gerekiyor. Bizim için bir problem yaratmadı, herhangi bir engelleme yoktu ve bu yüzden sorun yoktu."

"Fernando sanırım kötü tarafta kaldı, bu üzücü ama söyleyebileceğim bir şey yok."

"Performans tarafına gelirsek, bu gün aracın tüm potansiyelini ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Her turumda tempomuz 0.2 veya 0.3 saniye geliştirdim, ki bu çok büyük bir adım değil ama elimdeki şey bu kadardı."

"Herhangi bir hata yaptığımı da düşünmüyorum, çok temiz bir tur attım. Elbette en mükemmel turum değil ama çok iyi bir turdu. Sezonu bu şekilde bitirdiğim için mutluyum."

Yarış sorulduğunda Ocon, "Yumuşak lastikle başlamayı seçtik ve eminim önümüzde bazı fırsatlar olabilir. Her zaman olduğu gibi amacımız puan kazanmak ve sezonu olabildiğince güçlü bitirmek olacak." dedi.