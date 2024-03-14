Ocon: "Araçtaki sorunları Aralık ayında gördük"

Alpine, 2024 sezonuna beklenenden çok daha kötü başladı çünkü hedef yeni konseptle ileriye doğru büyük bir adım atmaktı.

Üstelik her iki pilot da yeni aracı Eylül ayında simülatörde denediler ve pozitif geri bildirimler verdiler.

Fakat pist üstünde işler istenildiği gibi gitmedi ve Alpine şu anda en yavaş takımlardan birisi konumunda.

Esteban Ocon, araçtaki problemleri Aralık ayı civarı görmeye başladıklarını söylüyor.

Ocon, "Aralık ayında simülatör üzerinde çalıştık, işte o zaman düzeltilmesi gereken bazı sorunlar olduğunu fark ettik."

"Bunun bir gecede olmayacağı, her şeyin zaman alacağı açık."

"Sezon ilerledikçe kademeli olarak ilerleyerek adım adım gelişmemiz gerekiyor."

"Yıl boyunca yeni parçalar hazırlamaya yönelik iyi bir planımız var"

"Umarım her güncelleme biraz daha fazlasını yapmamızı sağlar." dedi.