Ocon: "Araçta şimdi çok daha iyi hissediyorum"

Alpine pilotu Esteban Ocon, özellikle Avusturya'daki yarışlarda sıralama turlarında epey geride kalmıştı ve araçtan memnun görünmüyordu.

Avusturya GP ile Britanya GP arasında takım, Fransız pilotun aracında epey çalışma yaptı ve bu hafta sonu yeni bir şasiye sahip.

Ocon, cuma günkü sıralama turlarında yine Fernando Alonso'nun gerisinde kalsa da daha iyi bir performans sergiledi ve geri döndüğünün sinyallerini verdi.

Dünkü sprint yarışını da 10. bitiren Ocon, bugünkü yarışa George Russell'ın cezasıyla 9. başlayacak.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, sözlerine sprint yarışını değerlendirerek başladı: "Bence bizim için oldukça pozitif bir yarış oldu. Bugün çok iyi bir başlangıç yaptık ve her iki araç da çok iyi ilk turlar geçirdi. Yarışta üç sıra kazandığım için çok mutluyum ve bu sayede pazar günü için puan barajı içerisine girmiş olduk."

"Bu bir bonus oldu ve harika diyebilirim."

"Bence puan barajına girmek oldukça önemliydi çünkü sıralama turlarının ikinci bölümündeki son turum harika değildi. İlk turumda ilk on içerisindeydim ve o daha iyi geçmişti. İkinci turum ise son viraj nedeniyle biraz dağınıktı. Yani son bölüme kalacak hızımız vardı. Bu sprint yarışı da olmamız gereken yere geri dönmek için iyi bir fırsattı ve bizi olmamız gereken yerlere getirdi ki bu iyi bir şey."

"Açıkçası bu hafta sonu sadece şasiyi pek çok şeyi değiştirdik. Evet, açıkçası değişen en büyük şey bu. Fakat Viry ve Enstone'a teşekkür etmeliyim çünkü geçen hafta çok çalıştılar, üçlü yarıştan hemen sonra sahip olduğumuz birkaç sorunu tespit etme konusunda harikalardı. Pazartesi günü takımının bir şeylerin doğru olmadığını düşündüklerini söyleyen bazı raporlar vardı ki çok verimliydi. Burada piste çıktım ve hemen kendimi daha güvende hissettim. Üç yarış önce olduğu gibi hissettim, yani çok pozitifti. Sanrım şu ana kadar hafta sonuyla ilgili en olumlu şey bu."

Alpine, yarışta yumuşak lastik seçen birkaç takımdan biriydi ve bu seçim takıma avantaj getirdi.

Geçen yıl bu pistte yumuşak lastikle attığı 25 turdan etkilenip etkilenmedikleri sorusuna Ocon, "Bence evet, geçen yıl bizim için açıkçası iyi bir kıyas noktasıydı fakat bence özellikle yumuşak ve orta lastikle sürüş yaptığımız ikinci bölüm, her iki lastiği de karşılaştırarak bize neyin mümkün olduğunu görme konusunda çok iyi veriler verdi."

"Seçim oldukça yakındı ama bu konuda agresif olmaya karar verdik çünkü biraz pozisyonumuzun dışında kalmıştık. Bu yüzden deneyip, bazı sıralar kazanmaya çalıştık ve yaptığımız şey buydu. Oldukça iyi çalıştı ve iyi hissettiriyor."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images