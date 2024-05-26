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Formula 1 Monako GP

Ocon: "Araçta daha fazlası vardı ve suç sürücüler olarak bizde"

Esteban Ocon, Monako Grand Prix'si sıralama turlarında Alpine A524 aracında daha fazla performans olduğunu ve ilk 10'da yer alamamanın hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ocon, Monte Carlo'da sıralama turlarında Q2'ye kalmayı başarsa da son bölüme kalamadı ve 11. sırayı elde etti.

Fransız pilot, daha iyi bir performans sergilememelerinin sebebinin araç olmadığını, suçun Alpine sürücüsü olarak kendisinde olduğunu dile getirdi. 

"Bu sefer maalesef işi düzgün yapamadığımız için sürücüler olarak biz suçluyuz."

"Sınırları elimden geldiğince zorladım ama bence bugün altıncı veya yedinci olmak mümkündü. İlk 10'un dışında bitirmek büyük hayal kırıklığı ama evet, ne yazık ki araçta daha fazlası vardı ve bunun olmaması için sürücüler olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor."

"İlk 10'a yakın olduğumuz için yarışta biraz fırsat kollayacağız. Neler olacağını göreceğiz."

Performans adına araçta yapılan iyileştirmelerin işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda ise Ocon, şu yanıtı verdi: "Bence araçla oldukça iyi çalışmayı başardık. Ancak çekiş, sürüş ve kavrama açısından hâlâ birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Ama evet, genel olarak her zamankinden daha umut verici görünüyordu."

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