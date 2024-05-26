Ocon: "Araçta daha fazlası vardı ve suç sürücüler olarak bizde"

Ocon, Monte Carlo'da sıralama turlarında Q2'ye kalmayı başarsa da son bölüme kalamadı ve 11. sırayı elde etti.

Fransız pilot, daha iyi bir performans sergilememelerinin sebebinin araç olmadığını, suçun Alpine sürücüsü olarak kendisinde olduğunu dile getirdi.

"Bu sefer maalesef işi düzgün yapamadığımız için sürücüler olarak biz suçluyuz."

"Sınırları elimden geldiğince zorladım ama bence bugün altıncı veya yedinci olmak mümkündü. İlk 10'un dışında bitirmek büyük hayal kırıklığı ama evet, ne yazık ki araçta daha fazlası vardı ve bunun olmaması için sürücüler olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor."

"İlk 10'a yakın olduğumuz için yarışta biraz fırsat kollayacağız. Neler olacağını göreceğiz."

Performans adına araçta yapılan iyileştirmelerin işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda ise Ocon, şu yanıtı verdi: "Bence araçla oldukça iyi çalışmayı başardık. Ancak çekiş, sürüş ve kavrama açısından hâlâ birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Ama evet, genel olarak her zamankinden daha umut verici görünüyordu."