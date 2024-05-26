Ocon: "Araçta daha fazlası vardı ve suç sürücüler olarak bizde"
Esteban Ocon, Monako Grand Prix'si sıralama turlarında Alpine A524 aracında daha fazla performans olduğunu ve ilk 10'da yer alamamanın hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ocon, Monte Carlo'da sıralama turlarında Q2'ye kalmayı başarsa da son bölüme kalamadı ve 11. sırayı elde etti.
Fransız pilot, daha iyi bir performans sergilememelerinin sebebinin araç olmadığını, suçun Alpine sürücüsü olarak kendisinde olduğunu dile getirdi.
"Bu sefer maalesef işi düzgün yapamadığımız için sürücüler olarak biz suçluyuz."
"Sınırları elimden geldiğince zorladım ama bence bugün altıncı veya yedinci olmak mümkündü. İlk 10'un dışında bitirmek büyük hayal kırıklığı ama evet, ne yazık ki araçta daha fazlası vardı ve bunun olmaması için sürücüler olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor."
"İlk 10'a yakın olduğumuz için yarışta biraz fırsat kollayacağız. Neler olacağını göreceğiz."
Performans adına araçta yapılan iyileştirmelerin işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda ise Ocon, şu yanıtı verdi: "Bence araçla oldukça iyi çalışmayı başardık. Ancak çekiş, sürüş ve kavrama açısından hâlâ birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Ama evet, genel olarak her zamankinden daha umut verici görünüyordu."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar