Ocon: "Araçta bizi daha öteye götürecek performans yoktu"

Zandvoort'ta Cuma gününden bu yana hiç tempo tutturamayan Ocon, sıralama turlarına da çok yavaş başladı ve normalde iyi performans sergilediği kaygan zeminde 18. olarak Q1'de elendi.

Seansın ardından konuşan Ocon, hafta sonunun bu kadar kötü geçmesini beklemediklerini, ancak aracın performansının yeterli olmadığını itiraf etti.

Ocon, "Araçta bizi daha ileri taşıyacak performans yoktu, bu da durumu daha da hayal kırıklığına uğratıcı hale getiriyor."

"Kesinlikle yılın en kötü sıralama seansı oldu, bu yıl asla böyle bir şey yaşamamıştık."

"Cuma gününden bu yana aracın arka tarafıyla mücadele ediyorum, bazı virajlarda sıkıntılar var, denge sorunları devam ediyor, bunlar geçen yıl benim güçlü yanlarımdı."

"Tüm yüksek hızlı virajlarda büyük sıkıntılar yaşadık, normalde düşük hızda rekabetçi olmamıza rağmen 7, 8, 9 ve 10. virajlar tam anlamıyla felaketti."

"Üçüncü virajda kullanabileceğimiz sadece tek bir ideal çizgi var, burası da bizim için epey zorlayıcıydı. Arka taraf tamamen dengesiz hale geliyor."

"Ancak bu bölgede gayet iyiydim, sorunlar daha çok diğer virajlardan kaynaklanmakta."

"Dediğim gibi, hafta sonunun başından beri araç çok garip, ıslak zeminde sorunlar daha da arttı. Kısacası durumu araştırmamız ve yarın için cevaplar bulmamız gerekmekte."

"Geçmişte çok daha kötü Cumartesi günleri geçirmiş ancak Pazar günü durumu telafi etmiştik. Umarım yarın da bunu yapabilir ve eve puanla dönebiliriz."