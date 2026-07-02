Ocon, aracındaki problem hakkında: "Kariyerimde daha önce böyle bir şey görmedim"

Esteban Ocon, son birkaç yarıştır aracının arka tarafında ciddi bir yere basma kuvveti kaybı yaşıyor.

Avusturya'daki antrenman seansları ile sıralama turları arasında aero parçalarının değiştirilmesine rağmen takım, tabanla ilgili olduğu düşünülen bu sorunu henüz çözemedi. Aracın arkasının kayması ve buna bağlı olarak arka lastiklerin aşırı yıpranması, Ocon’un işini oldukça zorlaştırmaya devam ediyor.

Bu sorunun en somut örneklerinden biri ise pazar günü Red Bull Ring'de gerçekleşti. Ocon, 15. sıradan kalkıp ilk turlarda 11'e kadar yükselmesine rağmen yaşadığı sorunlar nedeniyle harika startından yararlanamadı. Fransız pilot, yarış ilerledikçe gerileyerek mücadeleyi 16. sırada tamamladı. Takım arkadaşı Ollie Bearman sadece iki sıra önünde bitirmiş olsa da İngiliz pilot benzer bir arka yere basma kuvveti sorunu yaşamadı.

Ocon, Spielberg'deki yarışı, talihsizlikleri ve çektiği sıkıntıları şu şekilde özetledi: "Start süperdi, kalkış inanılmazdı."

"Bu, kalkışları düzgün hale getirebilmek için takımla birlikte üzerinde çok sıkı çalıştığımız bir şeydi. Ayrıca ilk ve ikinci turdaki tercihler de gerçekten çok iyiydi. Sürekli tırmanmaya devam ettim. Sanırım ilk dokuz tur boyunca mücadele edebildim."

"Sonra güvenlik aracı zamanlamasını yine yanlış ayarladık. Bir kez daha güvenlik aracı pistte yokken pite girdik ve beş tur sonra güvenlik aracı çıktı. Bu durum bir déjà vu gibi hissettiriyor ama tamamen şanssızlık."

"Maalesef yine oldukça fazla zorlandık. Dürüst olmak gerekirse yarışın sonlarına doğru arabayı pistte tutmakta bile güçlük çekiyordum."

"Takım, aracın arkasında kaybettiğimiz yere basma kuvvetini geri kazanmak ve sorunu çözmek için elinden gelen her şeyi yaptı ama problem hâlâ devam ediyor."

Ocon, lastikler üzerindeki olumsuz etkinin en büyük dezavantajları olduğunu vurguladı: "Ön kanadı en düşük ayarda çalıştırıyorum, arka lastikleri resmen kavuruyoruz ve herkesten tur başına üç buçuk saniye daha yavaş kalıyorum."

"Yani her pite girdiğimde ilk dokuz tur eğlenceli geçiyor ama ondan sonra araba sadece kayıyor ve lastikleri öldürüyorum. Bu yüzden herkese kıyasla bir pit stop daha fazla yapmak zorunda kalıyorum."

"Monako ve Barselona'da da durum çok benzerdi, burada da hâlâ bir sorun."

"Bence olumlu olan tek taraf, elimizdeki imkânlardan maksimumu çıkarmış olmamız. Ama açıkçası olmamız gereken yerin çok uzağındayız."

Ocon, Haas'ın genel performans artırma çabalarının yanı sıra kendi VF-26'sını da sağlığına kavuşturmaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Fransız pilot, "Bence iki sorun var: Benim arabamı sağlığına kavuşturmak ve genel performans. Çünkü Ollie'nin arabası sorunsuz olsa bile yine de performans eksiğimiz var. Yani evet, benzer şeylerle çok mücadele ediyoruz. Silverstone'da zorlamaya devam edeceğiz ve umarım sorun ortadan kalkacak."

Ocon, takımın henüz sorunun kaynağını tam olarak bulamamış olsa da çözüm için nereye odaklanmaları gerektiğini bildiklerine inanıyor.

Ocon, "Görünüşe göre sorun taban bölgesinden kaynaklanıyor. Ancak Bearman'da 13 numaralı taban var, bende ise 14 numaralı taban var. 15 numaralı tabanı da denedim ama aradaki fark hâlâ ortada."

"Hafta sonunun başında arka kanadı değiştirdik, hiçbir gelişme sağlamadı. Ön kanadı değiştirdik, o da hiçbir gelişme sağlamadı."

"Şu anda sorunu bulamıyor gibiyiz ama verilerde açıkça görülüyor, sorun orada. Bu inanılmaz. Kariyerimde daha önce böyle bir şey görmedim." dedi.

Haas'ın Silverstone hafta sonu için neler yapabileceği konusunda ise Ocon şunları söyledi: "Daha iyi çalışacak bir şeyler bulmak adına epeyce bir parça denemesinden geçeceğiz."

"Sadece tek bir tabanın çalışıyor olması mantıklı değil, daha önce böyle bir şey görmedik."

"Takıma, sorunu bulacakları konusunda güvenim tam. Sadece bu sorun artık çok uzun süredir, çok fazla yarıştır orada. Bu yüzden hem zaman kaybediyoruz hem de aracı anlama ve gelişim sürecimiz sekteye uğruyor."