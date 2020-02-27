Ocon: "Aracın zayıf yönlerini artık daha iyi biliyoruz"

Renault Barcelona'daki gerçekleştirilen ikinci testlerin ilk gününde Daniel Ricciardo ile 11. olurken, Esteban Ocon ile 19. sırada yer aldı.

Ricciardo 53 tur atarken, Ocon yarış simülasyonu yaptı ve 74 tur attı.

Günün ardından konuşan Ocon, yarış simülasyonunu tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi ve aracın zayıf yönlerini daha iyi anladığını dile getirdi.

Ocon, "Gün genel olarak karışık izlenimler bıraktı, çünkü pist üstünde hemen çalışmaya başlayamadık, bu yüzden istediğimizden daha az tur attık. Ancak olumlu olan şey yarış simülasyonu yapmış olmamızdı."

"Şu noktada aracın tam bir yarış mesafesinde nasıl olduğunu daha iyi anlıyorum ve gelişmemiz gereken alanlar hakkında daha fazla şey biliyorum."

"Bütün bunlar, haftanın geri kalan günleri için çalışmamız gereken alanları belirlememize yardımcı oluyor."

"Yarın kısa sürüşlere daha fazla odaklanacağız. Her şeyin nasıl bir araya geleceğini göreceğiz." dedi.

Esteban Ocon, Renault R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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