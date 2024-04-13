Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

Alpine, 2024 sezonuna çok kötü başladı ve geride kalan yarışlarda beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı.

Şampiyonada puan alamayan üç takımdan birisi olan Alpine, bir fabrika takımı olmasından dolayı daha fazla eleştiri alıyor.

Takım yakında bazı yeni güncellemeler getirerek A524'ü geliştirmeyi umsa da, sezonun kendileri için kolay geçmeyeceği ortada.

Uzun süredir takımda bulunan Esteban Ocon, aracın güçlü ve zayıf yönleri hakkında konuştu.

Ocon şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse aracımız her konuda geride."

"Belirli bir zayıf ya da güçlü yanımız yok. Her konuda bir adım gerideyiz ve ilerleme kaydetmek için çalışmaya devam etmeliyiz."

"Beklentilerimizi karşılamayan bu aracı ciddi şekilde geliştirmemiz gerekiyor."

"Her hafta sonu bir adım ileriye gitmek ve puan kazanmak çok önemli. Kazanabileceğimiz her ondalık büyük fark yaratacak."

"Bu yüzden odağımız tam olarak bu."