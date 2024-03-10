Ocon: "Aracı limitlerine kadar zorladım"
Esteban Ocon, Cidde'deki yarışta araçtan maksimumu almak adına "elinden geleni yaptığını" söylüyor.
Esteban Ocon, Alpine A524
Zak Mauger / Motorsport Images
Sezonun ilk iki yarışının ardından Alpine'in henüz puanı bulunmuyor; yeni A524 şimdiye kadar bkelentileri karşılamadı ve ilk ona girebilecek seviyede görünmüyor.
Takım, sezon içerisinde aracı geliştirmeyi planlasa da, kısa vade iki pilot da puan alamayacak gibi duruyor.
Yine de Esteban Ocon, Cidde'de iyi performans sergiledi ve 13. sırada finiş görerek, en azından orta grubun önüne geçmeye çalıştı.
Günün ardından Canal+'a konuşan Ocon, "Harika bir yarış çıkardık. Bugün alabileceğimiz en iyi sonuç buydu. Daha fazlasını elde etmek imkansızdı."
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bugün elimdeki araçtan en iyi şekilde faydalandım, hatta daha da fazlasını yaptım."
"Sahip olduğumuz hız ile hiçbir noktada 11. sıraya yakın olamazdık ancak Magnussen'in bizi yavaşlatmaya çalıştığı tüm kaosun içinde elimizden geleni yaptık."
"Bu açıdan bakıldığında iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum, ancak bugün puan almak için yeterli değildi."
"Hâlâ hız eksikliğimiz var. Bu yüzden başımızı öne eğeceğiz ve önümüzdeki birkaç yarışta performans bulmaya çalışmak üzere her şeyi analiz edeceğiz."
"Sabırlı olmamız gerekecek, bu kesin. Çözümler bulmak için çalışıyoruz. Ekibe yardımcı olacak cevaplar bulmak için bu hafta yine fabrikada olacağım."
"Şu anda yapabileceğimiz her şeyden en iyi şekilde faydalanıyoruz."
"Avustralya'da yeni bir şans elde edeceğiz ve bunu değerlendirmeye çalışacağız." dedi.
Pierre Gasly'nin yarışı ise daha henüz ilk turda vites kutusu problemi nedeniyle sona erdi.
"Kötü bir gündü. Starttan önce vites kutusunda sorunlar vardı: önce altıncı vitesi kaybettik, sonra da diğerleriyle senkronizasyonu gitti. Bu yüzden yarıştan çekilmek durumunda kaldık."
"Sorun takımdaki herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Çok çalışsak da bu noktada hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor."
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