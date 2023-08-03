Ocon: "Araç her güncellemeyle daha da gelişiyor"

Sezona dördüncülüğü koruma hedefiyle giren, ancak zayıf bir ilk yarının ardından altıncılığa kadar gerileyen Alpine'in bu başarısızlığı Renault üst yönetiminin tepkisini çekti.

Bu kapsamda takımda değişikliklere giden Renault, Alpine CEO'su Laurent Rossi, takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane'in görevlerine son verdi.

Aynı şekilde teknik direktör Pat Fry da Williams ile anlaşarak takımdan ayrıldı, tabiri caizse Esteban Ocon ve Pierre Gasly harici neredeyse kimse kalmadı.

Tüm bu değişikliklere rağmen takım Belçika'da sezonun en iyi hafta sonlarından birini geride bıraktı, ilk olarak sprint yarışında Gasly güçlü bir üçüncülük elde etti, sonrasında da Ocon'un ana yarışta altı sıra kazanıp sekizinciliğe ulaştığını gördük.

Dahası, her iki pilot da hafta sonu boyunca çok şık geçişler yaparak yarışlara tat kattılar.

Yarışın ardından konuşan Ocon, takımın geçen yılki gibi sürekli güncelleme getirdiği ve işlerin sürekli daha iyiye gittiği bir döneme girmiş olmasını umuyor.

Ocon, "Her güncelleme getirdiğimizde aracın bir adım daha ileriye gitmesi çok cesaret verici."

"Bu hafta sonunun başarısını kesinlikle Viry ve Enstone'a adıyorum, çünkü her güncellemenin bizi gerçekten bir adım öne çıkarması inanılmaz."

"Virajlara girişte, özellikle orta ila yüksek hızda sahip olduğumuz hız, yere basma gücünün ne kadar düşük olduğuna da baktığımızda, oldukça etkileyiciydi.

"Aracın dengesi ve yol tutuşu tatmin ediciydi, geliştiğimiz belli oluyordu."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine'in güncelleme getirmeye devam edeceğini belirten Ocon, "Bu her zaman bizim güçlü yanımız olmuştur. İstikrarlı şekilde güncelleme getirmeye devam ettiğimiz müddetçe iyi olacağız."

"İnsanlar istikrardan yoksun olduğumuzu söyleyecek, ki aslında durum böyle değil, sadece diğerleri daha fazla gelişti."

"Getirdiğimiz güncellemelerle bir nevi geri döndük ama artık ilk beşte değiliz."

"Dolayısıyla daha fazla gelişmemiz gerekiyor, bu kadar basit. Güncellemeler tam gaz devam etmeli." dedi.