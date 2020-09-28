Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"

Renault pilotu Esteban Ocon, Rusya GP'ye iyi şekilde başladı ve ilk turda dördüncü sıraya kadar çıktı.

Sonrasında gerilemekten kurtulamayan genç sürücü, yedinci sırada finiş gördü ve Renault için önemli puanlar kazandı.

Ocon yarışın ardından şöyle dedi: "Belki de bu sezon hiçbir yarışa Sochi'deki kadar iyi başlamadım. Harika bir başlangıç yaptım ve iyi bir tempo yakaladım. Yumuşak lastiklerde Daniel'den daha yavaş değildim, lastiklerimi birkaç tur daha hayatta tuttum, çalışması süresini uzatmayı başardım. Ne yazık ki sert lastiğe geçtikten sonra sürüş yapmak zorlaştı. Bugün daha fazla puan kazanabilirdim."

"Hedefe yaklaşıyoruz. İlk bölümdeki bu yüksek tempo bizim için iyi bir işaret. İkinci bölümden, araçtaki bu sorunlardan ötürü o kadar da memnun değilim, ancak takım oldukça iyi bir sonuç elde etti ve McLaren ile Racing Point'le olan puan farkını azalttı."

"Aracımız iyi görünüyor. Amacımız sürekli olarak tüm pistlerde iyi bir performans göstermek. Birkaç yarış önce aracı nasıl daha iyi ayarlayacağımızı ve geliştirebileceğimizi anladık. Ayrıca işe yarayan birkaç güncelleme getirdik. Eğer Budapeşte ve Barselona'ya şimdi dönseydik, o zaman işler farklı olabilirdi. Şimdi aracı daha iyi anlıyoruz ve daha fazlasını elde edebiliyoruz."

Bir sonraki yarış Nürburgring'de yapılacak ve havanın çok soğuk olması bekleniyor.

"Eminim çok ilginç olacak. Şu anda hava yaklaşık sekiz derece. Birkaç arkadaşım Nürburgring 24 Saat'te yarışıyor. Hava çok soğuk ve yağışlı."

"Yarışa iki hafta var ve bu süre zarfında sıcaklık daha da düşebilir. Aracı tamamen farklı şekilde ayarlamak zorunda kalacağız, lastikleri farklı şekilde ısıtmamız gerekecek."

"Yağmurlu şartlarda başarılı olabiliriz. Avusturya'daki ıslak pistte beşinci oldum, bu yüzden tekrar yağmur yağarsa iyi durumda olmalıyız."