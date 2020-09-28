Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"
Ekleyen:
, Editör

Renault pilotu Esteban Ocon, 2020 Rusya GP'nin ardından verdiği demeçte aracı ve takımın gelişimini övdü.

Renault pilotu Esteban Ocon, Rusya GP'ye iyi şekilde başladı ve ilk turda dördüncü sıraya kadar çıktı.

Sonrasında gerilemekten kurtulamayan genç sürücü, yedinci sırada finiş gördü ve Renault için önemli puanlar kazandı.

Ocon yarışın ardından şöyle dedi: "Belki de bu sezon hiçbir yarışa Sochi'deki kadar iyi başlamadım. Harika bir başlangıç yaptım ve iyi bir tempo yakaladım. Yumuşak lastiklerde Daniel'den daha yavaş değildim, lastiklerimi birkaç tur daha hayatta tuttum, çalışması süresini uzatmayı başardım. Ne yazık ki sert lastiğe geçtikten sonra sürüş yapmak zorlaştı. Bugün daha fazla puan kazanabilirdim."

"Hedefe yaklaşıyoruz. İlk bölümdeki bu yüksek tempo bizim için iyi bir işaret. İkinci bölümden, araçtaki bu sorunlardan ötürü o kadar da memnun değilim, ancak takım oldukça iyi bir sonuç elde etti ve McLaren ile Racing Point'le olan puan farkını azalttı."

"Aracımız iyi görünüyor. Amacımız sürekli olarak tüm pistlerde iyi bir performans göstermek. Birkaç yarış önce aracı nasıl daha iyi ayarlayacağımızı ve geliştirebileceğimizi anladık. Ayrıca işe yarayan birkaç güncelleme getirdik. Eğer Budapeşte ve Barselona'ya şimdi dönseydik, o zaman işler farklı olabilirdi. Şimdi aracı daha iyi anlıyoruz ve daha fazlasını elde edebiliyoruz."

Bir sonraki yarış Nürburgring'de yapılacak ve havanın çok soğuk olması bekleniyor.

"Eminim çok ilginç olacak. Şu anda hava yaklaşık sekiz derece. Birkaç arkadaşım Nürburgring 24 Saat'te yarışıyor. Hava çok soğuk ve yağışlı."

"Yarışa iki hafta var ve bu süre zarfında sıcaklık daha da düşebilir. Aracı tamamen farklı şekilde ayarlamak zorunda kalacağız, lastikleri farklı şekilde ısıtmamız gerekecek."

"Yağmurlu şartlarda başarılı olabiliriz. Avusturya'daki ıslak pistte beşinci oldum, bu yüzden tekrar yağmur yağarsa iyi durumda olmalıyız."

 
Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"

Önceki haber

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"

Sonraki haber

Perez: "Kontrat görüşmelerinde bazı ilerlemeler var"

Perez: "Kontrat görüşmelerinde bazı ilerlemeler var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"

Hamilton: "Beni durdurmaya çalışıyorlar!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Beni durdurmaya çalışıyorlar!"

Stroll: “Leclerc’e ceza verilmemesi saçma”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: “Leclerc’e ceza verilmemesi saçma”

Son Haberler

Perez: "Kontrat görüşmelerinde bazı ilerlemeler var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Kontrat görüşmelerinde bazı ilerlemeler var"

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"

Raikkonen: "Sıralama turlarında daha iyi olmamız gerekiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sıralama turlarında daha iyi olmamız gerekiyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

2
Formula 1

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"

36dk
3
Formula 1

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"

47dk
4
FIA F2

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

5
Formula 1

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

Son Haberler

Perez: "Kontrat görüşmelerinde bazı ilerlemeler var"
F1

Perez: "Kontrat görüşmelerinde bazı ilerlemeler var"

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"
F1

Ocon: "Araç çok iyi çalışıyor ve her yerde güçlü görünüyoruz"

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"
F1

Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"

Raikkonen: "Sıralama turlarında daha iyi olmamız gerekiyor"
F1

Raikkonen: "Sıralama turlarında daha iyi olmamız gerekiyor"

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"
F1

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"

Son Videolar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.