Ocon: "Araç ağırlığı konusunda adil bir rotasyon yapacağız"

Gasly ve Ocon, Montreal'de takım emirleri konusunda bir sorun yaşadılar.

Ancak yarışın sonunda her iki pilotun da ilk 10'a girmesi, Ocon için hayal kırıklığı yaratan sıralama sonuçlarının ardından Alpine için olumlu bir sonuç oldu.

Trafikle başa çıkmanın yanı sıra Ocon, Gasly ile arasındaki farkın bir kısmının Miami'den bu yana takım arkadaşından daha ağır bir şasi kullanmasından kaynaklandığını ve bu şasinin sezon boyunca rotasyona tabi tutulacağını söyledi.

Ocon, "Benim aracımın Pierre'inkinden çok daha ağır olduğu birkaç yarış geçirdik."

"Yıl içinde adil bir rotasyon yapacağız, bu çok açık ancak Miami'den beri durum böyle. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Q1'den sonraki bölümlere kalmak zorlaşıyor." dedi.

Alpine minimum ağırlık sınırına yaklaşmak için mücadele ederken, iki araç arasındaki farkın yaklaşık 3 kg olduğu anlaşılıyor, bu da genel bir kural olarak tur başına onda birin biraz altına denk geliyor.

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Gasly bu konuda şunu söyledi: "Yılın başında daha hafifti ve sonra tabii ki parçaları değiştirdik, bu yüzden bir kilo daha hafifim ya da onun gibi bir şey. Yine de birbirimize yakınız."

Bu ayın başlarında Ocon'un sezon sonunda Alpine'den ayrılacağı açıklanmıştı; bu açıklama Fransız pilotun Monaco'da Gasly ile temasının ardından yapılmıştı.

Ancak Alpine'in Haas, Williams ve Sauber ile şampiyonada yedincilik için yakın bir mücadele içinde olduğu düşünüldüğünde, takım patronu Bruno Famin kalan 15 yarış boyunca Ocon ile olan ilişkilerini mümkün olan en iyi şekilde sonlandırmanın herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Famin Autosport'a verdiği demeçte, "Bence Esteban en iyi sonucu alması için tüm takımın kendisine yardımcı olacağına güvenebilir, çünkü Esteban'ın en iyi sonucu alması takımın da mümkün olan en iyi sonucu almasına yardımcı olacaktır."

"Esteban'ın takıma getirebileceği her şeyi getireceğine güveniyoruz. Pierre ile tamamen aynı koşullara sahip olacak. Aynı seviyede, aynı statüdeler." dedi.