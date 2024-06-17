Ocon: "Araç ağırlığı konusunda adil bir rotasyon yapacağız"
Alpine pilotu Esteban Ocon, Kanada'da 'birkaç kilo' fazla olmasının ardından takımının daha ağır şasisini pilotlar arasında sırayla kullanmaya devam edeceğini söyledi.
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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