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Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Katar'da aldığı altı puan sonrası Amerika GP'de de iyi bir sonuç almak istiyor.

Editör Ezel Tan
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Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, sıcağın etkili olduğu Katar GP'de damalı bayrağı yedinci sırada görmüş ve değerli puanlar almıştı.

Yarış içerisinde hastalanmasına rağmen iyi puanlar alan Ocon, benzer bir performansı Amerika'da da göstermelerini umuyor.

Ocon şöyle dedi: "Katar herkes için zorlu ve fiziksel anlamda yorucu bir yarıştı fakat Pazar günü takım için altı puan kazanmayı başardım."

"Zorlu koşullarda elimizdeki göreve konsantre olduk ve hak ettiğimiz puanlar aldık. Geçen hafta sonundan pek çok ders çıkardık, genel olarak olumlu günlerdi."

"Katar'dan sonra çalışmalar devam etti; Cumartesi günkü sprint yarışına ve art arda üç Grand Prix'lik seriye hazırlandık."

"Ayrıca dinlenmek ve toparlanmak için birkaç günüm oldu. Bu süreçte simülatörde çalıştım, gelecek planlarına baktık ve mühendislerle toplantılar yaptık."

"Arka arkaya üç yarışlık seri Formula 1'deki herkes için zorlu olacak, kendimize dikkat etmemiz, rahatlamamamız ve işimize odaklanmamız gerekiyor. Son yarıştaki başarımızı pekiştirmeye, sprint ve ana yarışta puan için mücadele etmeye çalışacağız."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly ise hayal kırıklığıyla geçen Katar'ın ardından bu hafta sonu puan almak istiyor.

"Katar'da üç gün boyunca hızlı olmamıza rağmen yarışta puan kazanamadım. Seçilen ayarlar ilk seanstan itibaren işe yaradı, iki araçla da sıralama turlarında son bölüme kaldık."

"Sprintte risk aldık, yumuşak lastiklerle başladık fakat orta hamur ile başlayanların avantajı vardı. Buna rağmen yarışa önümüzde başlayan ve aynı stratejiyi kullanan Ferrari'ye çok yakın bitirdik."

"Yarış ise beni hayal kırıklığına uğrattı. Hız da iyiydi, puan kazanabilirdim ama zor koşullarda pist dışına çıktığım için birkaç kez ceza aldım."

"Yarış fiziksel olarak çok zordu. Kendimi normal hissetsem de umarım yakın gelecekte böyle bir şey bir daha yaşanmaz."

Gasly, Amerika GP ile alakalı da şöyle dedi: "Bu yarış için Enstone'da simülatörde vakit geçirdim. Ayrıca Austin, Mexico City ve Brezilya'ya hazırlanmak için antrenman yaptım."

"Austin'deki pist sürücüler için epey zorlu olacak. Sprintte ve yarışta takım için puan kazanmaya çalışacağım."

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