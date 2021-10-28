Ocon: "AlphaTauri, Alpine'e kıyasla daha hızlı"

Alpine, sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonayı AlphaTauri'nin önünde beşinci sırada götürüyor ancak son yarışlarda aradaki fark kapanmaya başladı.

Fransız üretici son iki yarışta sadece bir puan alırken, AlphaTauri 10 puan aldı. Bu da iki takım arasındaki puan farkının 10'a indiği anlamına geliyor.

Alpine'in puan serisi de Amerika'da sona ermiş oldu. Takım, Emilia Romagna GP'de üç puan almış ve o günden bu yana çıktığı 15 yarışta puan almayı başarmıştı.

Takım Austin'de yeterince hızlı değildi ve Fernando Alonso, motor cezası nedeniyle geriden başladığı yarışta arka kanat hasarıyla yarışa veda etti. Esteban Ocon da damalı bayrağı göremedi.

Ocon, AlphaTauri'nin şu anda çok hızlı olduğunu söylüyor ve yerleri konusunda endişe duyuyor.

Fransız pilot, "Austin'de bu kadar çok zorlukla karşılaşmayı gerçekten beklemiyorduk."

"Aracımız açıkça AlphaTauri kadar hızlı değil. Her fırsatta iki, üç veya en az bir puan kazanma fırsatı bulduğumuz, sürekli ilk on içinde yer aldığımız için onlardan öndeyiz. Macaristan'daki güçlü performansın yanı sıra bu durum sayesinde mevcut pozisyonumuzdayız."

"Şimdi yapabileceğimiz tek şey kendi işimize odaklanmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Teorik olarak -hız anlamında- AlphaTauri'nin önüne geçemeyeceğiz, ancak sürekli olarak puan kazanmak için çaba göstermeliyiz."

"Evet, Austin'de puan kazanamadık ama o yarıştan önce üst üste 15 yarışta kazandık. Aynı ruhla devam etmemiz gerekiyor."

"Meksika'daki pist Austin'den farklı olacak. Tamamen farklı özellikler ve çok düzgün bir asfalt var. Önümüzdeki hafta sonu ritim yakalamamız için hiçbir neden yok. Yakın zamanda eski formumuza kavuşacağımıza eminim." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, battles with Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images